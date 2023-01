Lula considera 'urgente' que Mercosul feche acordo com UE antes de negociar com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou "urgente e necessário" que o Mercosul feche um acordo com a União Europeia, antes de negociar um tratado com a China, em visita ao Uruguai, país que está em tratativas comerciais avançadas com Pequim.

"É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Eu ainda estava no primeiro mandato, em 2003, quando já se discutia esse acordo [...] Vamos intensificar as discussões com a UE. Vamos firmar esse acordo para que a gente possa discutir apenas um possível acordo entre China e Mercosul. Eu acho que é possível", disse Lula após se reunir com seu colega uruguaio, Luis Lacalle Pou, em Montevidéu.

