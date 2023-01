Leopard 2, o tanque alemão reivindicado pela Ucrânia

O Leopard 2 é um tanque pesado que a Ucrânia pedia há meses à Alemanha e às potências ocidentais, e uma arma de renome mundial suscetível de causar um impacto "significativo" no campo de batalha.

Após semanas de pressão, a Alemanha finalmente autorizou a entrega nesta quarta-feira (25), anunciou o porta-voz do Governo alemão, Seffen Hebestreit, uma decisão descrita como um "primeiro passo" pelas autoridades ucranianas.

O Leopard 2 combina potencial de fogo, mobilidade e proteção. Desenhado pelo fabricante alemão Krauss-Maffei, foi produzido em série desde o fim dos anos 1970 para substituir os tanques americanos M48 Patton e, depois, os Leopard 1.

Até hoje, 3.500 exemplares saíram das cadeias de produção.

Este tanque de combate de 60 toneladas está dotado de um canhão de calibre 120 mm. É capaz de disparar em movimento e seu motor de 1.500 cavalos de potência permitem que alcance uma velocidade máxima de 70 km/h, com uma autonomia de 450 quilômetros.

Segundo o fabricante, também possui "proteção passiva integral", eficaz contra minas e lança-foguetes. Também conta com ferramentas tecnológicas que permitem localizar e atacar o inimigo a grande distância.

Outra vantagem é que o Leopard está bastante difundido na Europa, o que facilita o acesso a munições e peças de reposição e simplifica os trabalhos de manutenção.

Os quatro últimos modelos continuam em serviço, entre eles o 2A4, do qual a Polônia propõe entregar a Kiev 14 exemplares.

Também está o 2A7, que Berlim não pretende disponibilizar por causa de sua própria defesa.

A Finlândia, equipada com mais de 200 exemplares, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), também está disposta a entregar alguns deles a Kiev.

Segundo a imprensa alemã, outros países europeus, que não foram detalhados, também estariam dispostos a participar deste esforço.

A Grécia, com 350 tanques, e a Turquia, que utilizou alguns deles contra as forças curdas no norte da Síria, são os países que mais exemplares possuem do modelo 2A4.

A melhor solução seria que os países dispostos a contribuir enviem tanques do modelo 2A4.

"É muito importante que seja fornecido o mesmo modelo, por questões de treinamento e logística", explicou à rádio alemã RND o ex-inspetor do exército terrestre, general Bruno Kasdorf.

Na Alemanha, o grupo de armas Rheinmetall, que fornece o canhão do tanque e seus sistemas eletrônicos e tem dezenas de tanques de modelos antigos, já alertou que a atualização de seus exemplares levaria meses, com previsão de colocá-los em serviço em 2024, segundo seu diretor, Armin Papperger.

De acordo com o general Kasdorf, a Alemanha poderia fornecer tanques Leopard 1, que estão fora de serviço há cerca de 20 anos, mas podem "ser entregues com relativa rapidez".

Se Kiev pudesse receber um total de 100 tanques Leopard, o efeito seria "significativo" no campo de batalha contra as forças russas, garante o IISS.

Com os Leopard 2, "um exército pode romper as linhas inimigas e pôr fim a uma longa batalha de trincheiras", confirma Armin Papperger ao jornal alemão Bild. "Com o Leopard, os soldados podem avançar dezenas de quilômetros de uma só vez."

