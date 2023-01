Jogos de duplas masculinas em Wimbledon serão em melhor de 3 sets

Os organizadores do torneio de Wimbledon anunciaram nesta quarta-feira que decidiram limitar para melhor de três sets os jogos de duplas masculinas para a edição deste ano.

O formato em melhor de cinco sets era criticado por poder incentivar os jogadores inscritos no torneio de simples a não se interessarem em competir nas duplas.

Wimbledon era o último torneio de Grand Slam a organizar jogos de duplas masculinas em melhor de cinco sets.

"Esta decisão foi tomada após longas reuniões e a mudança colocará Wimbledon em consonância com os outros torneios de Grand Slam que organizam as duplas masculinas em melhor de três sets", anunciou o All England Club em um comunicado.

"Isso dará ao comitê de arbitragem uma maior certeza para organizar o calendário dos jogos durante o torneio e incentivará um maior número de jogadores a se inscreverem nas duplas", considerou a organização.

