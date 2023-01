Jacinda Ardern deixa governo e Hipkins toma posse na Nova Zelândia

Centenas de pessoas aplaudiram Jacinda Ardern quando ela deixou o Parlamento da Nova Zelândia nesta quarta-feira (25), antes de Chris Hipkins ser empossado como o novo primeiro-ministro.

Na semana passada, Ardern, de 42 anos, disse não ter "energia" para continuar no cargo, após conduzir o país por catástrofes naturais, pelo pior ataque terrorista de sua história e pela pandemia da covid-19.

Em sua última aparição pública como primeira-ministra, nessa manhã, ela saiu do Parlamento diante de centenas de transeuntes que explodiram em aplausos espontâneos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu aliado Hipkins, de 44 anos, prestou juramento como o novo primeiro-ministro perante o governador-geral da Nova Zelândia, em uma cerimônia na capital do país, Wellington.

"Este é o maior privilégio e responsabilidade da minha vida", declarou Hipkins ao assumir o cargo.

"Estou motivado e entusiasmado com os desafios que temos pela frente", completou.

Hipkins, o arquiteto da resposta da Nova Zelândia à pandemia, agora terá a tarefa de elevar os baixos índices de aprovação do governo antes das eleições gerais de outubro.

O príncipe William foi um dos primeiros a felicitar Ardern, após deixar o cargo.

"Obrigado Jacinda Ardern por sua amizade, liderança e apoio ao longo dos anos, incluindo o momento da morte da minha avó", escreveu William em sua conta oficial no Twitter.

O cantor Yusuf/Cat Stevens, que se apresentou no memorial pelos 51 mortos no massacre da mesquita de Christchurch em 2019, também elogiou Ardern, uma "apoiadora do trem da paz que manteve os neozelandeses unidos após o ataque terrorista de Christchurch".

Ardern foi eleita primeira-ministra em 2017, e sua popularidade levou-a a uma confortável reeleição para um segundo mandato em 2020. Nos últimos anos, porém, seu governo de centro-esquerda enfrentou dificuldades com a inflação crescente, uma possível recessão e a ascensão da oposição conservadora.

Depois de presidir sua primeira reunião de gabinete na tarde de quarta-feira, Hipkins disse que este é um "momento de imenso orgulho" para ele, ao "assumiu o bastão da responsabilidade" de Ardern.

Ele citou o custo de vida como uma de suas prioridades mais urgentes, mas foi evasivo ao ser questionado sobre outras políticas.

Ícone das políticas progressistas, Ardern é vista como responsável por elevar o perfil internacional da Nova Zelândia. Hipkins disse que construirá suas próprias relações, embora tenha dito que espera que Ardern ajude-o nessa empreitada.

Pai de dois filhos e apelidado de "Chippy", Hipkins se considera um "kiwi normal, comum", em alusão à ave típica local. Oriundo de uma família da classe operária, gosta de ir de bicicleta para o trabalho.

Enquanto isso, Ardern manterá sua cadeira no Parlamento, embora tenha anunciado sua intenção de se distanciar um pouco da política cotidiana. Ela também anunciou planos de se casar com seu companheiro, Clarke Gayford, que apresenta um popular programa de pesca na televisão e espera levar sua filha, Neve, para a escola.

Gayford disse que a renúncia de Ardern foi recebida com uma "incrível efusão de agradecimento e respeito".

ryj/sft/tjj/mas/gm/zm/tt

Tags