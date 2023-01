Filhos do ex-presidente panamenho Martinelli são soltos nos EUA

Os dois filhos do ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli, Luis Enrique e Ricardo Alberto, foram soltos nesta quarta-feira (25), após cumprirem a sentença que lhes foi imposta pela Justiça dos Estados Unidos por recebimento de propina da multinacional Odebrecht.

"Confirmamos que Ricardo Alberto Martinelli Linares e Luis Enrique Martinelli Linares foram liberados da custódia do Escritório Prisional (...) por boa conduta", disse esta agência à AFP.

Após sua libertação, Luis Enrique e Ricardo Martinelli serão "transferidos para os escritórios do ICE", o serviço de imigração dos Estados Unidos, de onde serão "deportados" para o Panamá por não terem "status" legal nos Estados Unidos, disse uma fonte judicial, mais cedo, à AFP.

"Se eles não se opuserem, sua deportação deve ocorrer rapidamente", acrescentou a mesma fonte.

Consultados pela AFP, os advogados não quiseram prestar qualquer informação.

Depois de se declararem culpados em dezembro de 2021 das acusações da Promotoria dos EUA, os dois irmãos foram condenados em maio passado a três anos de prisão e a pagar uma multa de US$ 250 mil pelo recebimento de US$ 28 milhões em propinas da Odebrecht, dos quais US$ 19 milhões transitaram por contas dos EUA.

O tempo que eles ficaram presos, primeiro na Guatemala e depois nos Estados Unidos, até que a decisão judicial fosse anunciada foi descontado da sentença estabelecida.

Na audiência em que foi anunciada a decisão, os advogados dos irmãos culparam o ex-presidente Martinelli (2009-2014) por tê-los induzido a cometer os crimes.

Ao retornarem ao Panamá, serão presos novamente, depois que um tribunal rejeitou recentemente os pedidos de seus advogados para "suspender o mandado de prisão" contra eles, conforme informou recentemente o Poder Judiciário.

Ambos são indiciados no Panamá, junto com o pai, por suposta lavagem de dinheiro em um esquema de corrupção armado pela Odebrecht - que incluía diversos países latino-americanos - e por outro escândalo conhecido como "Blue Apple", um esquema para arrecadar comissões para agilizar contratos durante o governo Martinelli.

