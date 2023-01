Em 'superioridade' numérica, Rússia 'intensifica' ofensiva no leste da Ucrânia

Tropas russas "intensificam" sua ofensiva na província ucraniana de Donetsk, na bacia do Donbass (leste), buscando impor sua "superioridade" de efetivos e material, informou a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, nesta quarta-feira (25).

"O inimigo intensifica a pressão nos setores de [as cidades de] Bakhmut e Vuhledar. Atualmente, no Donbass, enfrentamos sua superioridade em número de efetivos e de armas com o profissionalismo da nossa comandância e a coragem dos nossos soldados", afirmou Maliar em nota.

