Dortmund vence Mainz (2-1) com gol nos acréscimos e sobe para terceiro na Bundesliga

Com um gol nos acréscimos do americano Giovanni Reyna (90+3), o Borussia Dortmund venceu por 2 a 1 em sua visita ao Mainz (12º) e é provisoriamente o terceiro colocado da Bundesliga.

O início do jogo foi frenético com o sul-coreano Lee Jae-sung abrindo o placar para os donos da casa logo aos 2 minutos e Julian Ryerson empatando 2 minutos depois.

Com seis pontos conquistados desde o volta da Bundesliga após a pausa de inverno, o Dortmund reduziu em cinco pontos a desvantagem em relação ao Bayern Munique, depois de os bávaros terem apenas empatado, contra o Leipzig primeiro e na terça-feira diante do Colonia, com um gol nos últimos instantes de Josué Kimmich.

E é precisamente o Leipzig o atual segundo colocado, quatro pontos atrás do Bayern.

No entanto, o Dortmund poderá ser superado na classificação pelo Union Berlin, que visita o Werder Bremen (11º), e pelo Eintracht ou Freiburg, que se enfrentam em Frankfurt. Estas três equipas somam 30 pontos antes da 17ª rodada.

--- Jogos da 17ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Terça-feira:

Schalke 04 - RB Leipzig 1 - 6

Hertha Berlim - Wolfsburg 0 - 5

Bayern de Munique - Colonia 1 - 1

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 2

- Quarta-feira:

Mainz - Borussia Dortmund 1 - 2

Augsburg - B. Mönchengladbach

Werder Bremen - FC Union Berlin

Friburgo - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen - Bochum

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 36 17 10 6 1 51 15 36

2. RB Leipzig 32 17 9 5 3 37 23 14

3. Borussia Dortmund 31 17 10 1 6 31 25 6

4. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 35 24 11

5. FC Union Berlin 30 16 9 3 4 27 21 6

6. Freiburg 30 16 9 3 4 25 23 2

7. Wolfsburg 29 17 8 5 4 35 20 15

8. B. Mönchengladbach 22 16 6 4 6 30 27 3

9. Bayer Leverkusen 21 16 6 3 7 28 28 0

10. Colonia 21 17 5 6 6 29 31 -2

11. Werder Bremen 21 16 6 3 7 26 34 -8

12. Mainz 20 17 5 5 7 21 27 -6

13. Hoffenheim 19 17 5 4 8 25 27 -2

14. Stuttgart 16 17 3 7 7 21 30 -9

15. Bochum 16 16 5 1 10 17 37 -20

16. Augsburg 15 16 4 3 9 21 30 -9

17. Hertha Berlim 14 17 3 5 9 20 30 -10

18. Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

