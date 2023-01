Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, após a aquisição de uma empresa norte-americana de Inteligência artificial (IA) e Aprendizado de máquina (ML) em dezembro de 2022, anunciou o lançamento do Tecnotree Sensa. O Tecnotree Sensa é uma nova tecnologia habilitada para IA que abrange todo o portfólio da empresa a fim de permitir a criação de projetos combináveis que humanizarão as plataformas para experiências inteligentes nos campos de telecomunicações, saúde, inclusão financeira e entretenimento. A Sensa Intelligent Experience Platform transformará os provedores de serviços de telecomunicações de facilitadores em orquestradores de ecossistemas dependentes de rede para monetização 5G, levando em consideração os sentimentos humanos.

Com os avanços tecnológicos acelerados em aplicativos de realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), conectividade 5G e personalização habilitada por IA, as experiências digitais logo passarão de tecnologias baseadas em tela para tecnologias baseadas em sentidos. O Tecnotree Sensa é inspirado pelo fato de que os humanos são criaturas sensoriais, sendo os sentidos uma grande parte de quem somos e como funcionamos. A abordagem Sensa-lead pode permitir que os produtos de telecomunicações se tornem mais emocionalmente conectados aos clientes, simplificando as complexidades digitais que influenciam os sentidos. Experiências digitais humanizadas têm mais chances de se conectar com os usuários e criar vínculos duradouros com os clientes, por isso o Sensa proporcionará experiências de cliente inteligentes, personalizadas por meio do uso transparente e seguro dos dados.

O Tecnotree Sensa possui recursos de transformação e adoção digital que integram experiências 5G de engenharia de IA na nuvem, com monetização do ecossistema no Tecnotree Moments e Platform Thinking. O Tecnotree Sensa vem pré-configurado com esquemas de IA/ML específicos do setor que atendem vários setores, como saúde, educação, esportes, serviços financeiros, entretenimento, jogos e realidade. A Tecnotree Sensa Intelligence cria ofertas digitais humanizadas na pilha digital da Tecnotree, na plataforma de monetização do ecossistema Moments B2B2X e no Tecnotree DiWa para serviços financeiros digitais, que irão "vender, servir, cuidar, garantir, monetizar, fazer parceria" e muito mais.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, declarou: "O lançamento de nossas novas experiências digitais de telecomunicações habilitadas para IA, o Tecnotree Sensa, abre novas dimensões para os serviços de telecomunicações, fazendo com que as experiências digitais passem de automatizadas a baseadas nos sentidos e fornecendo recursos humanos inovadores e conexão emocional por meio de uma triangulação de complexidades sensoriais.

A nova tecnologia aproveitará a engenharia de IA de classe mundial para criar confiança e transparência ao cliente, permitindo que os produtos da Tecnotree desenvolvam as habilidades mais avançadas e intuitivas que capacitam os clientes a fazer escolhas personalizadas. A tecnologia infundirá conhecimento em todos os nossos serviços de plataforma e nos fará avançar em nosso objetivo de capacitar as comunidades conectadas digitalmente".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

