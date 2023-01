Barça vence Real Sociedad (1-0) e vai às semis da Copa do Rei; Osasuna elimina Sevilla

O Barcelona se classificou para as semifinais da Copa do Rei nesta quarta-feira, após vencer o Real Sociedad por 1 a 0 no Camp Nou enquanto o Osasuna também avançou ao derrotar o Sevilla por 2 a 1 após a prorrogação.

Um gol do francês Ousmane Dembélé (52) deu a vitória ao Barça nas quartas de final do torneio eliminatório.

"Dominamos, jogamos um bom futebol. Estamos em janeiro onde queríamos estar: líderes na Liga, semifinal da Copa do Rei, Supercopa no bolso. Os sentimentos são muito positivos", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, após a partida.

O Barcelona teve domínio no jogo que foi marcado pela expulsão de Brais Méndez por uma entrada dura sobre Sergio Busquets (40) deixando a Real Sociedad com dez ao longo de toda a segunda etapa.

"Mesmo com um a menos, o time teve chances de empatar", elogiou o técnico da Real, Imanol Alguacil.

Quase no fim da primeira etapa uma entrada dura de Brais Méndez em Busquets levou à sua expulsão após o árbitro verificar o lance no VAR.

A Real, que durante o primeiro tempo procurou ficar com a posse de bola, recuou no segundo, apostando no contra-ataque, mas logo ficou para trás no placar.

Um avanço rápido de Dembélé terminou com um chute do francês quase sem ângulo fazendo 1 a 0 (52).

Com a vantagem no placar, o Barcelona pareceu relaxar um pouco diante de uma equipe do Real Sociedad que defendeu bem no seu meio-campo para sair em velocidade.

"Com um jogador a menos, a Real se fechou bem atrás e isso nos dificultou mais", disse Araujo ao Movistar+ após o jogo.

Na outra partida do dia, o Osasuna garantiu a segunda vaga nas semifinais da Copa do Rei ao vencer o Sevilla por 2 a 1 na prorrogação.

O jogo acelerou no segundo tempo depois de um primeiro tempo equilibrado, em que o Sevilla parecia querer buscar mais o gol.

Após o intervalo, o argentino Ezequiel Ávila 'Chimy' colocou o Osasuna na frente com um chute cruzado da meia-lua (71).

Com a vantagem no placar, o Osasuna se fechou atrás e o Sevilla cercou até que o marroquino Youssef En-Nesyri mandou o jogo para a prorrogação com um chute nos acréscimos (90+4) a apenas dois minutos do final da partida.

No tempo extra, o também marroquino Abde, temprestado pelo Barça ao Osasuna, dominou na área do Sevilla, cortou e chutou para fazer o 2 a 1 que colocou o time navarro nas semifinais da Copa do Rei (99).

Na quinta-feira, o duelo entre Valencia e Athletic Bilbao e o derby Real Madrid-Atlético de Madrid completam as quartas de final do torneio.

- Resultados e programação das quartas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Quarta-feira:

(+) Barcelona - Real Sociedad 1 - 0

(+) Osasuna - Sevilla 2 -1 (na prorrogação)

- Quinta-feira:

(16h00) Valencia - Athletic de Bilbao

(17h00) Real Madrid - Atlético de Madrid

(+) classificados para as semifinais.

