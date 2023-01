AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2023

América

Forth Worth (Estados Unidos) - Boeing se apresenta a tribunal para ser indiciada por acusações criminais sobre acidentes com 737-MAX -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Audiência em julgamento contra Elon Musk por tuíte de 2018 - (até 1 de Fevereiro)

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Janeiro 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

(*) SANTA MARIA (Brasil) - Homenagens às vítimas do incêndio na boate Kiss 10 anos após a tragédia em Santa Maria - (até 27)

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Alto funcionário dos EUA testemunha ao Senado sobre a Ucrânia - 13H30

(+) SPRINGFIELD (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden faz comentários sobre a economia dos EUA - 17H00

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: alta-costura -

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Membros de grupo de extrema direita julgados por planejar ataque contra o presidente Emmanuel Macron - (até 2 de Fevereiro)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, recebe o presidente israelense Isaac Herzog -

BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal decide sobre prisão provisória de Francesco Giorgi, detido por caso de corrupção 'Catargate' -

Oriente Médio e África do Norte

(+) HAIFA (Israel) - Tropas de Israel e dos EUA realizam exercício militar 'Juniper Oak 23' -

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 29)

SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de comemoração do Holocausto -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 11H30

Europa

PARIS (França) - Aniversário de 50 anos da assinatura do acordo de paz que encerrou Guerra do Vietnã -

GENEBRA (Suíça) - Comitê de emergência da OMS para covid-19 se reúne -

BERLIM (Alemanha) - Membros do Parlamento homenageiam vítimas LGBT de nazistas no dia da Lembrança do Holocausto - 07H00

CHESTER (Reino Unido) - Revisão pré-julgamento do jogador de futebol Benjamin Mendy, do Manchester City e da França, acusado de estupro e tentativa de estupro - 08H00

Auschwitz-Birkenau (Polónia) - Aniversário de 78 anos da libertação de antigo campo nazista de Auschwitz - 09H00

SÁBADO, 28 DE JANEIRO DE 2023

América

COLÚMBIA (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump realiza evento da campanha eleitoral de 2024 - 19H00

(+) SALEM (Estados Unidos) - Discurso do ex-presidente dos EUA Donald Trump na reunião do Partido Republicano em New Hampshire -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Manifestação contra governo -

Esportes

(+) MELBOURNE (Austrália) - Tênis: Torneio do Grand Slam: Aberto da Austrália - 14ª rodada -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Supercopa do Brasil 2023 entre Palmeiras e Flamengo - 17H30

DOMINGO, 29 DE JANEIRO DE 2023

América

MÉXICO (México) - Mobilização nacional do FRENA, de oposição ao presidente do México - 15H00

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Visita do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg - 07H00

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Europa

BERLIM (Alemanha) - Aniversário de 90 anos da nomeação de Adolf Hitler como chanceler alemão -

Ásia-Pacífico

(+) SINGAPURA (Cingapura) - FMI publica atualização das Perspectivas da Economia Mundial - 23H30

NOVA DÉLHI (Índia) - Aniversário de 75 anos do assassinato de Mahatma Gandhi -

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

Esportes

(+) HUA HIN (Tailândia) - Tênis: Torneio WTA, Torneio de Hua Hin - (até 5 de Fevereiro)

(+) LYON (França) - Tênis: Torneio WTA, Torneio de Lyon - (até 5 de Fevereiro)

TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 1 de Fevereiro)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego NAD - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Europa

FRANÇA - Proposta de reforma da Previdência gera greves nacionais -

ATENAS (Grécia) - Audiência de julgamento de mãe acusada de matar a filha com veneno -

PARIS (França) - Audiência em julgamento contra o Twitter movido por três supostas vítimas de terrorismo, alvos de assédio online - 10H30

REINO UNIDO - Três anos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia - 21H00 (até 1 de Fevereiro)

África

KINSHASA (RD Congo) - Visita do papa Francisco - (até 3 de Fevereiro)

ELDORET (Quênia) - Audiência de acusados de matar ativista LGBTQ Edwin Chiloba -

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Parlamento Europeu se pronuncia sobre a suspensão da imunidade dos eurodeputados Marc Tarabella e Andrea Cozzolino - (até 2)

(+) MITILENE (Grécia) - Abertura de um novo campo para migrantes na ilha grega de Lesbos (data a confirmar) -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Apresentação por Ursula von der Leyen das propostas para apoiar a indústria da UE frente à alta dos preços da energia e às subvenções americanas e chinesas -

(+) ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo - (até 2)

(+) REINO UNIDO - Greve dos docentes da Inglaterra e do País de Gales por aumento de salário -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zone do euro : inflação de janeiro: primeira estimativa (Eurostat) - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) YANGON (Mianmar) - Fim do período do estado de emergência -

(+) SYDNEY (Austrália) - Serviço fúnebre pelo cardeal George Pell na catedral St Mary's - 22H00

