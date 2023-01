PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ARGENTINA CELAC: Brasil busca promover a Celac como plataforma de integração latino-americana

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Alemanha dá um passo para a entrega de tanques Leopard para a Ucrânia

EUA ATAQUE: Sete mortos em dois tiroteios nos EUA após o massacre do Ano Novo Lunar

CINEMA OSCAR: 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' lidera corrida ao Oscar com 11 indicações

=== BRASIL ARGENTINA CELAC ===

BUENOS AIRES:

Brasil busca promover a Celac como plataforma de integração latino-americana

A VII Cúpula dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que acontece nesta terça-feira (24) em Buenos Aires, buscará promover a integração de países que enfrentam múltiplas crises políticas e econômicas, influenciados pelo impulso renovado do Brasil após a posse de Lula.

(Brasil Argentina Latam política Celac, Central, 522 palavras - já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BERLIM:

Alemanha dá um passo para a entrega de tanques Leopard para a Ucrânia

A Alemanha deu um passo nesta terça-feira(24) em direção à entrega de tanques Leopard a Kiev, ao incentivar seus aliados a treinarem soldados ucranianos a manejarem estes veículos solicitados com insistência para enfrentar a invasão russa.

(conflito Rússia armas governo Otan Alemanha Ucrânia defesa, Central, 537 palavras - já transmitida)

KIEV:

Autoridades ucranianas são demitidas por acusações de corrupção

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira a renúncia e demissão de vários governadores regionais e vice-ministros no contexto do maior escândalo de corrupção desde o início da invasão russa.

(Ucrânia Rússia conflito governo, Ângulo, 563 palavras - já transmitida)

PERTO DE KRASNOGORIVKA:

A batalha "infernal" pelo controle de Marinka, no leste da Ucrânia

Em Marinka, os soldados ucranianos envolvidos na batalha "infernal" para retomar esta cidade oriental estão cada vez mais perto de seus inimigos russos.

(Ucrânia Rússia armas conflito, Reportagem, 400 palavras - a ser transmitida)

=== EUA ATAQUE ===

MONTEREY PARK:

Sete mortos em dois tiroteios nos EUA após o massacre do Ano Novo Lunar

Enquanto a polícia da Califórnia lutava na segunda-feira (23) para entender por que um homem de 72 anos matou a tiros 11 pessoas que comemoravam o Ano Novo Lunar, dois novos tiroteios abalaram o estado, deixando sete mortos.

(EUA justiça ataque crime Califórnia minoria polícia, Central, 936 palavras - já transmitida)

=== CINEMA OSCAR ===

LOS ANGELES:

'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' lidera corrida ao Oscar com 11 indicações

O filme de ficção científica "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebeu 11 indicações ao Oscar nesta terça-feira e lidera a corrida pelas prestigiosas estatuetas, que serão entregues no dia 12 de março em Hollywood.

(EUA cinema prêmio Oscar, Central, 700 palavras - a ser transmitida)

LOS ANGELES:

As indicações ao Oscar nas principais categorias

Esses são os indicados nas principais categorias para a 95ª edição dos Prêmios da Academia, que serão entregues em Los Angeles em 12 de março.

(EUA cinema prêmio Oscar, Quadro, 450 palavras - a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

'Será muito difícil': Marina Silva encara novo desafio no Ministério do Meio Ambiente

Pouco antes de completar o primeiro mês à frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva reconhece que a realidade ambiental do Brasil é "muito pior" do que o esperado e que, para compensar o tempo perdido e proteger a Amazônia, ela precisará de mais apoio internacional.

(Brasil clima meio-ambiente política Amazônia, Entrevista, 827 palavras - a ser transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Sem porto para atracar, porta-aviões São Paulo vaga pelo mar

Antigo navio-insígnia da Marinha francesa, o porta-aviões Foch, renomeado São Paulo em 2000 ao passar à bandeira brasileira, vaga pelo mar em busca de um porto de refúgio, sob o risco de terminar seus dias no fundo do oceano.

(meio-ambiente Brasil França defesa, Ângulo, 681 palavras - já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Morre ex-presidente guatemalteco sancionado pelos EUA por corrupção

O ex-presidente da Guatemala Álvaro Colom (2008-2012), sancionado por corrupção em 2021 nos Estados Unidos, morreu na segunda-feira (23) aos 71 anos por causas não divulgadas, informaram ex-membros de seu gabinete.

(EUA governo Guatemala, Central, 497 palavras - já transmitida)

-- EUROPA

CASTELVETRANO:

A luta contra a máfia do filho de um arrependido da Cosa Nostra

O ativista antimáfia Giuseppe Cimarosa, sobrinho do chefão da Cosa Nostra preso na semana passada, conhece de perto a máfia siciliana e ses métodos e por isso se tornou um símbolo da luta contra a poderosa organização criminosa.

(Itália máfia criminalidade, Entrevista, 500 palavras - a ser transmitida)

-- ÁSIA

BEIRUTE:

Procurador-geral libanês é indiciado por explosão no porto de Beirute

O juiz encarregado de investigar a explosão no porto de Beirute em 2020 indiciou, nesta terça-feira (24), um procurador-geral e três juízes por "homicídio", uma novidade na história do Líbano, disse à AFP um funcionário judicial.

(justiça Líbano investigação acidente, 490 palavras - já transmitida)

LAHORE:

Corão incendiado na Suécia gera protestos no Afeganistão e Paquistão

Centenas de pessoas protestaram nesta terça-feira (24) no Afeganistão e Paquistão para expressar indignação por um Corão incendiado durante este fim de semana na Suécia por um ativista de extrema direita.

(religião Paquistão Suécia Afeganistão, 413 palavras - já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Zona do euro registra aumento da atividade empresarial e espera evitar recessão

A atividade empresarial na zona do euro cresceu em janeiro pela primeira vez em seis meses, segundo pesquisa do PMI, resultado que fortalece as expectativas de que a Europa evitará cair em recessão.

(Europa euro índice crescimento, Ângulo, 486 palavras - já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

