Irã responderá às sanções da UE e do Reino Unido

O Irã anunciou, nesta terça-feira (24), que vai tomar medidas recíprocas em resposta às sanções anunciadas ontem pela União Europeia e pelo Reino Unido, devido às manifestações dos últimos meses na República Islâmica.

O Irã "condena veementemente" as sanções e "anunciará em breve a lista de novas sanções" contra indivíduos ou entidades que "violem os direitos humanos ou promovam o terrorismo" na UE e no Reino Unido, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Naser Kanani, em comunicado.

Segundo Kanani, "as decisões da UE e do governo britânico ilustram a sua incapacidade de compreender as realidades" do país.

Da mesma forma, essas sanções demonstram a "frustração" de Bruxelas e Londres por não conseguirem "causar instabilidade no Irã, apesar dos enormes esforços e custos".

Em uma reunião em Bruxelas, os ministros das Relações Exteriores da UE adicionaram na segunda-feira 37 indivíduos ou entidades iranianas à lista de sancionados por violar os direitos humanos.

É a quarta rodada de sanções adotada pela União, que acusa Teerã de reprimir com violência as manifestações após a morte da jovem Mahsa Amini em 16 de setembro e de fornecer drones à Rússia para sua guerra na Ucrânia.

A lista das novas sanções, publicada no Diário Oficial da UE, inclui o ministro do Esporte e Juventude, Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh, e dois diretores de rádio e televisão iraniana.

