Indicados ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados nas principais categorias da 95ª edição do Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que acontecerá em Los Angeles, no dia 12 de março.

O sucesso de ficção científica "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" lidera a corrida com 11 indicações, seguido do filme sobre a Primeira Guerra Mundial "Nada de Novo no Front" e da comédia "Os Banshees de Inisherin", ambos com nove.

- "Nada de Novo no Front"

- "Avatar: O Caminho da Água"

- "Os Banshees de Inisherin"

- "Elvis"

- "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- "Os Fabelmans"

- "Tár"

- "Top Gun: Maverick"

- "Triângulo da Tristeza"

- "Entre Mulheres"

- Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin"

- Daniel Kwan e Daniel Scheinert, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- Steven Spielberg, "Os Fabelmans"

- Todd Field, "Tár"

- Ruben Ostlund, "Triângulo da Tristeza"

- Austin Butler, "Elvis"

- Colin Farrell, "Os Banshees de Inisherin"

- Brendan Fraser, "A Baleia"

- Paul Mescal, "Aftersun"

- Bill Nighy, "Living"

- Cate Blanchett, "Tár"

- Ana de Armas, "Blonde"

- Andrea Riseborough, "To Leslie"

- Michelle Williams, "Os Fabelmans"

- Michelle Yeoh, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- Brendan Gleeson, "Os Banshees de Inisherin"

- Brian Tyree Henry, "Passagem"

- Judd Hirsch, "Os Fabelman"

- Barry Keoghan, "Os Banshees de Inisherin"

- Ke Huy Quan, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

- Hong Chau, "A Baleia"

- Kerry Condon, "Os Banshees de Inisherin"

- Jamie Lee Curtis, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- Stephanie Hsu, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

- "Nada de Novo no Front" (Alemanha)

- "Argentina, 1985" (Argentina)

- "Close" (Bélgica)

- "Eo" (Polônia)

- "The Quiet Girl" (Irlanda)

- "Pinóquio por Guillermo del Toro"

- "Marcel the Shell With Shoes On"

- "Gato de Botas 2: O Último Pedido"

- "A Fera do Mar"

- "Red: Crescer é uma Fera"

- "All That Breathes"

- "All the Beauty and the Bloodshed"

- "Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft"

- "A House Made of Splinters"

- "Navalny"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" - 11

"Nada de Novo no Front" - 9

"Os Banshees de Inisherin" - 9

"Elvis" - 8

"Os Fabelman" - 7

