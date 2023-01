Governo britânico perde a pista de 200 menores refugiados desacompanhados

Autoridades britânicas admitiram, nesta terça-feira (24), que perderam o rastro de cerca de 200 menores que estavam alojados em hotéis após chegarem desacompanhados dos pais ao Reino Unido em busca de asilo.

Em resposta a uma pergunta do Parlamento, o secretário de Estado de Imigração, Robert Jenrick, informou que, desde julho de 2021, foram alojados em hotéis cerca de 4.600 menores migrantes desacompanhados.

Os solicitantes de asilo não são retidos nos hotéis e têm liberdade para sair deles.

Desde então, foram denunciados 440 desaparecimentos e 200 menores continuam sem ser localizados. Destes, 13 têm menos de 16 anos e apenas uma é menina.

Oitenta e oito por cento dos jovens dados como desaparecidos são albaneses. Os demais procedem de Afeganistão, Egito, Índia, Vietnã, Paquistão e Turquia.

A deputada do partido ambientalista Caroline Lucas, que fez a pergunta ao Parlamento, denominou de "horrível" o fato de "crianças vulneráveis sejam abandonadas" pelo Ministério do Interior.

No domingo, o The Observer, edição dominical do jornal The Guardian, noticiou o sequestro de crianças em um hotel na cidade costeira de Brighton (sul), citando uma pessoa que trabalha com o Ministério do Interior e fontes do serviço de proteção aos menores.

A polícia de Sussex, no sul da Inglaterra, disse à AFP que "não tinha recebido nenhuma denúncia de pessoas sequestradas nos hotéis".

No entanto, acrescentou que, em maio de 2022, foi informado que "duas crianças alojadas em um desses hotéis tinham embarcado em um carro" perto de um hotel.

O veículo foi parado na rodovia e dois homens foram "detidos como suspeitos de tentativa de tráfico de seres humanos".

"Três jovens passageiros foram colocados à disposição do Ministério do Interior" e a investigação está em curso, prosseguiu.

O governo conservador britânico tem sido criticado nos últimos meses pelas condições de acolhida dos cada vez mais numerosos migrantes irregulares que chegam pelo mar vindos da costa francesa.

