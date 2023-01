FMI aprova US$ 105 milhões para combater emergência alimentar no Haiti

O Fundo Monetário Internacional aprovou na segunda-feira (23) o desembolso de 105 milhões de dólares para combater a escassez de alimentos no Haiti, um país mergulhado em uma grave crise política, econômica, de segurança e saúde, informou o FMI.

O Haiti foi duramente atingido pela crise global dos preços dos alimentos. Com mais da metade da população já abaixo da linha da pobreza e um surto de cólera, o país enfrenta uma grave crise humanitária, com um déficit de financiamento projetado para o ano fiscal de 2023 de pelo menos US$ 105 milhões, o que equivale a 0,5% do PIB Produto (PIB), estima o fundo.

O assassinato do presidente Jovenel Moise em julho de 2021 agravou ainda mais a crise, porque as gangues ganharam mais força e controle territorial.

"O Haiti enfrenta uma grave crise humanitária e foi muito afetado pelos efeitos econômicos da invasão da Ucrânia pela Rússia", disse a vice-diretora-gerente do FMI, Antoinette Sayeh, citada no comunicado.

Esses efeitos indiretos incluíram uma inflação recorde.

