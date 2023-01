Encontrados documentos confidenciais na casa de ex-vice dos EUA Mike Pence

Um advogado do republicano Mike Pence encontrou documentos marcados como confidenciais na casa do ex-vice-presidente dos Estados Unidos na semana passada e os entregou ao FBI, informou um congressista nesta terça-feira (24).

Pence "nos informou hoje sobre os documentos confidenciais que foram encontrados em sua casa em Indiana", disse o presidente do comitê de supervisão da Câmara de Representantes, o republicano James Comer, em um comunicado. Ele acrescentou que Pence, potencial candidato às eleições presidenciais em 2024, está de acordo em "cooperar plenamente" com qualquer investigação do Congresso.

