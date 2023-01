Dois britânicos morrem durante 'evacuação humanitária' na Ucrânia

Dois britânicos que foram lutar na Ucrânia como voluntários morreram durante uma "evacuação humanitária" em Soledar (leste), em meio a intensos confrontos entre forças ucranianas e russas, anunciou a família de um deles nesta terça-feira (24).

Christopher Parry, de 28 anos, e Andrew Bagshaw, de 48, e que morava na Nova Zelândia antes do conflito, estavam desaparecidos há semanas.

Em 11 de janeiro, o chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Evgueni Prigozhin, informou que seus combatentes encontraram o corpo de um deles em Soledar.

"É com grande tristeza que anunciamos que nosso querido Chrissy morreu junto com seu colega Andrew Bagshaw quando tentavam [realizar] uma evacuação humanitária em Soledar, no leste da Ucrânia", indicou a família de Christopher Parry em um comunicado enviado pelo Ministério das Relações Exteriores britânico.

"Ele não pôde evitar ir à Ucrânia em março, no momento mais sombrio, no início da invasão russa, para ajudar os necessitados, salvando mais de 400 vidas e inúmeros animais abandonados", acrescentou.

Soledar, uma cidade que antes da guerra tinha 10.000 habitantes, teve grande parte destruída por bombardeios no início de janeiro. Na sexta-feira, um primeiro comboio humanitário chegou para socorrer a população.

O exército russo e os paramilitares do grupo Wagner anunciaram há cerca de duas semanas a conquista da cidade, localizada perto de Bakhmut, um município maior que os russos tentam tomar há meses.

No entanto, a Ucrânia não reconheceu oficialmente a perda da cidade e diz que seus militares permanecem lutando no terreno.

