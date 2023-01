Comunicado do Business Wire :Taulia

Os tomadores de decisões financeiras em todas as regiões estão investindo em automação (37%) e tecnologia da cadeia de suprimentos (37%) à medida que as empresas respondem à inflação e às preocupações persistentes sobre uma recessão, segundo demonstra uma nova pesquisa da Taulia, provedora de soluções para gestão de capital de giro.

A pesquisa, realizada entre mais de 500 tomadores de decisões financeiras seniores nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Singapura, constatou que as empresas em Singapura e nos EUA têm maior probabilidade de investir em tecnologia e infraestrutura do que adotar medidas de corte de custos, como buscar fornecedores mais baratos, reduzir despesas com pessoal e trabalhar de forma mais eficiente com matérias-primas e energia, à medida que persiste a incerteza econômica.

Os tomadores de decisão dos EUA disseram que estão priorizando o investimento em automação (43%) e tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos (41%), além de cortar custos (41%). Os tomadores de decisões financeiras em Singapura são mais propensos a investir em tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos (46%) e automação (44%) do que cortar custos (37%).

Cedric Bru, CEO da Taulia, disse: "A política monetária contracionista para combater a inflação gerou preocupações sobre uma recessão em muitas regiões. Enquanto vemos demissões ocorrendo especialmente em alguns setores, é promissor vermos empresas explorarem alternativas aos cortes extremos de custos que caracterizaram as recessões do passado. Também estamos percebendo uma forte tendência de investimento à medida que os líderes empresariais procuram incutir resiliência e encontrar maneiras criativas de continuar fazendo negócios diante da adversidade".

"Essa inteligência é um recurso inestimável para empresas que buscam reorganizar suas cadeias de suprimentos e repensar seus arranjos financeiros para se adequar a um ambiente de negócios em rápida mudança, no qual as prioridades atuais são muito diferentes das vistas há alguns meses."

Pesquisa realizada pela Opinium entre 550 tomadores de decisões financeiras no Reino Unido, EUA, Alemanha e Singapura em empresas com receita anual superior a US$ 750 milhões entre 10 e 24 de outubro de 2022.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas utiliza a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e/ou receber um pagamento. A Taulia permite os clientes executar suas próprias estratégias de capital de giro, apoiar seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuir para a criação de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP.

