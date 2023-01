Com gol de Joelinton, Newcastle vence Southampton se aproxima da final da Copa da Liga Inglesa

Com um gol do brasileiro Joelinton na reta final da partida (73'), o Newcastle derrotou o Southampton fora de casa por 1 a 0 nesta terça-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Apesar da derrota, o Southampton, lanterna do Campeonato Inglês, fez um jogo equilibrado com uma das equipes que brigam pelo Top 4 e uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Southampton, que já eliminou um dos grandes favoritos ao título, o Manchester City, chegou inclusive a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR por um toque de mão.

As equipes voltam a campo daqui a uma semana em Saint James' Park para o jogo de volta.

Na quarta-feira, Nottingham Forest e Manchester United fazem o jogo de ida da outra semifinal.

- Jogos de ida da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

Southampton - Newcastle 0 - 1

- Quarta-feira:

(17h00) Nottingham Forest - Manchester United

