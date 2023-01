Cidade mais fria da China atinge -53°C e repórter faz ovo congelar em segundos

A cidade de Mohe, no extremo norte da China, atingiu sua temperatura mais baixa já registrada, informou a mídia estatal chinesa nesta terça-feira, 24.

De acordo com a emissora estatal CCTV, Mohe, que faz fronteira com a Rússia ao norte, registrou uma temperatura de cerca de -53°C no último domingo.

Um correspondente local da emissora estatal CCTV demonstrou o quão frio estava em Mohe quebrando um ovo do lado de fora em uma pá. O ovo congelou em segundos diante da câmera.

A temperatura passou o antigo recorde de -52,3°C registrado em 1969. As temperaturas ficaram abaixo de 50 graus negativos por três dias consecutivos.

Segundo a mídia estatal, essa não é a temperatura mais baixa da história da China. Genhe, também no norte, chegou a -58°C em 2009.

Conhecida como o "Polo Norte" da China, Mohe tem um período anual de gelo e neve de até oito meses, com a temperatura mais baixa chegando a 50 graus Celsius negativos.

Em virtude de suas condições naturais, a cidade desenvolveu nos últimos anos diversos programas de turismo de inverno, atraindo turistas para uma "viagem extremamente fria".

Coreia do Sul, Japão e China sofrem com a onda de frio

Os céus em Pequim estavam limpos na manhã de terça-feira, mas as temperaturas caíram abaixo de -10°C e devem permanecer baixas esta semana. Os meios de comunicação locais alertaram sobre a onda de frio, mas as áreas centrais estavam lotadas de pessoas aproveitando o fim da política de covid-zero durante o feriado de Ano Novo.

"Está tão frio que minhas orelhas doem como se estivessem sendo arrancadas", reclamou uma mulher de Pequim à agência Nikkei de notícias.

O nordeste da Ásia está passando por uma onda de frio incomum, com temperaturas caindo nas duas Coreias, Japão e China para os níveis mais baixos em uma década.

A Administração Meteorológica da Coreia do Sul emitiu um alerta especial de onda de frio na manhã de terça-feira, alertando as pessoas sobre o perigo potencial de congelamento. As temperaturas chegaram a -16°C em Seul e -25°C no condado de Cheorwon, perto da fronteira com a Coreia do Norte.

A ilha de Jeju, um popular resort de férias, foi atingida por fortes ventos e uma nevasca. Os voos foram cancelados, retendo cerca de 30.000 pessoas durante o feriado do ano-novo Lunar.

Na Coreia do Norte, as temperaturas nas regiões do interior do norte devem cair para cerca de -30°C. As previsões descrevem o clima como o "frio mais severo desde 2001?, e a TV estatal pede que as pessoas tomem precauções desde sábado.

No Japão, as temperaturas devem cair para o nível mais baixo em uma década em todo o país, de terça a quinta-feira. A Agência Meteorológica do Japão disse que até 2 centímetros de neve podem cair em Tóquio nas próximas 24 horas.

Mas muitas outras partes do país serão atingidas. Prevê-se que o acúmulo de neve atinja 90 cm na região norte de Hokuriku, 70 cm na região Kanto-Koshin a noroeste de Tóquio e nas regiões Kinki e Chugoku no centro do Japão e 60 cm na região nordeste de Tohoku.

"Este vai ser o pior frio deste inverno. Evite sair a menos que seja necessário", disseram a agência e o Ministério de Terras, Infraestruturas, Transportes e Turismo na segunda-feira.

Embora alguns especialistas tenham relacionado o clima extremo à mudança climática, as autoridades japonesas são cautelosas ao tirar conclusões. "É difícil vincular um evento climático de alguns dias às mudanças climáticas, que ocorrem ao longo de décadas", disse um funcionário da divisão de previsão climática da JMA.

(com agências internacionais)

