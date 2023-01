Áudio revela críticas de chanceler do Chile a embaixador argentino

Um áudio em que a chanceler do Chile, Antonia Urrejola, chama o embaixador argentino Rafael Bielsa de louco gerou polêmica nesta terça-feira (24).

A chancelaria chilena admitiu hoje "o vazamento por engano do áudio de uma reunião privada" na qual Antonia se refere duramente ao diplomata argentino.

Bielsa criticou a decisão do governo do esquerdista Gabriel Boric de rejeitar a construção do projeto de mineração e portuário "Dominga", devido ao seu impacto ambiental.

"Ele faz o que quer quando tem vontade, e a explicação é que está louco", diz na gravação a chanceler chilena, que enviou ao chanceler argentino, Santiago Cafiero, uma queixa sobre esse caso.

"A questão do projeto Dominga foi uma decisão unânime do conselho de ministros. Seu embaixador ataca diretamente o governo do presidente Boric em um tema bastante relevante politicamente. Sinceramente, é inaceitável", diz Antonia na mensagem a Cafiero.

O vazamento da gravação, uma conversa privada entre a chanceler e sua equipe de trabalho, provocou a demissão da chefe da assessoria de imprensa da chancelaria chilena e uma onda de críticas de políticos de todos os setores políticos, que criticaram o tom informal da conversa.

Segundo a chancelaria chilena, "a situação que motivou a conversa citada já foi superada e não representa em absoluto a excelente relação bilateral entre Argentina e Chile".

