Aposentado do futebol, Gareth Bale jogará torneio de golfe nos EUA

Duas semanas depois de se aposentar do futebol, o galês Gareth Bale anunciou que vai jogar o torneio de golfe Pebble Beach Pro-Am, que será realizado em fevereiro, na Califórnia (Estados Unidos).

"Muito feliz em anunciar que jogarei o AT&T Pebble Beach Pro-Am no início do mês que vem. Vamos!", escreveu Bale em sua conta no Instagram.

O galês, que aos 33 anos pendurou as chuteiras no início de janeiro, irá se juntar a outras celebridades e a alguns dos melhores golfistas do mundo no torneio californiano.

O evento em Pebble Beach, entre 2 e 5 de fevereiro, terá 156 jogadores amadores e o mesmo número de profissionais, incluindo o campeão do US Open, Matt Fitzpatrick, e o número 5 no ranking mundial do golfe, Patrick Cantlay.

Bale, que encerrou sua carreira no Los Angeles FC, disputou com o País de Gales a Copa do Mundo de 2022, antes de decidir se aposentar do futebol.

Cinco vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, o galês nunca escondeu sua paixão pelo golfe, algo que já desagradou os torcedores do time espanhol.

Após um jogo pela seleção galesa em 2019, Bale posou com uma bandeira do país que dizia: "Gales. Golfe. Madrid. Nesta ordem".

