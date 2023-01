Valencia fica no empate em casa com Almería (2-2) e segue no meio da tabela do Espanhol

Apesar de ter ficado duas vezes em vantagem no marcador, o Valencia (12º) não conseguiu vencer o Almería (14º), e ficou no empate em 2 a 2 que deixa a equipe comandada por Gennaro Gattuso no meio da tabela.

O holandês Justin Kluivert (48) e o capitão José Gayá (65) colocaram os valencianos na frente por duas vezes, mas o Almería somou um ponto na visita ao Estádio de Mestalla com gols de Juan Brandáriz Movilla (54) e Francisco Portillo (74).

--- Jogos da 18ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Celta Vigo 1 - 0

- Sábado:

Rayo Vallecano - Real Sociedad 0 - 2

Espanyol - Betis 1 - 0

Atlético de Madrid - Valladolid 3 - 0

Sevilla - Cádiz 1 - 0

- Domingo:

Villarreal - Girona 1 - 0

Elche - Osasuna 1 - 1

Barcelona - Getafe 1 - 0

Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 2

- Segunda-feira:

Valencia - Almería 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 44 17 14 2 1 36 6 30

2. Real Madrid 41 17 13 2 2 38 16 22

3. Real Sociedad 38 18 12 2 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 31 18 9 4 5 27 16 11

5. Villarreal 31 18 9 4 5 21 13 8

6. Betis 28 17 8 4 5 19 14 5

7. Osasuna 28 18 8 4 6 18 17 1

8. Athletic Bilbao 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Rayo Vallecano 26 18 7 5 6 24 22 2

10. Mallorca 25 18 7 4 7 15 16 -1

11. Girona 21 18 5 6 7 26 28 -2

12. Valencia 20 17 5 5 7 25 20 5

13. Espanyol 20 18 4 8 6 22 26 -4

14. Almería 19 18 5 4 9 20 28 -8

15. Sevilla 18 18 4 6 8 18 26 -8

16. Getafe 17 18 4 5 9 16 25 -9

17. Celta Vigo 17 18 4 5 9 17 29 -12

18. Valladolid 17 18 5 2 11 13 28 -15

19. Cádiz 16 18 3 7 8 12 29 -17

20. Elche 6 18 0 6 12 12 36 -24

