UE anuncia pacote de EUR 500 milhões para ajudar a armar Ucrânia

Os ministros de Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta segunda-feira (23), com a implementação de um pacote adicional de 500 milhões de euros (cerca de US$ 540 milhões) para financiar a entrega de armas à Ucrânia - disseram fontes diplomáticas.

Um pacote de 45 milhões de euros também foi aprovado para o treinamento de tropas ucranianas.

De acordo com informações fornecidas à AFP por participantes da reunião, os ministros europeus reunidos em Bruxelas fizeram uma videoconferência com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba.

Esses 500 milhões de euros serão usados para pagar os países do bloco pelas armas e equipamentos enviados à Ucrânia.

A agenda do encontro em Bruxelas está concentrada em discutir a situação na Ucrânia e a possibilidade de países do bloco cederem à Ucrânia tanques pesados do tipo Leopard, fabricados pela Alemanha, para enfrentar o avanço das tropas russas.

Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia exercem forte pressão sobre a Alemanha para que autorize o envio desses tanques.

O governo alemão deu sinais de que está disposto a autorizar outros países europeus que possuam esses tanques a enviá-los para a Ucrânia.

