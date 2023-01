Porco avança e mata açougueiro após tentativa de abate em Hong Kong

O trabalhador foi encontrado por um colega inconsciente, com ferimento profundo no pé e sangrando muito

Um porco derrubou e matou acidentalmente um açougueiro de 61 anos com a faca que o homem utilizaria em seu abate. O caso ocorreu na sexta-feira, 20, em Hong Kong, uma das duas regiões administrativas especiais da China. De acordo com informações das autoridades locais, o animal ficou desacordado ao receber choque de uma arma elétrica no matadouro de Sheung Shui e, de repente, acordou e empurrou o homem que, ao cair, derrubou o cutelo de 40 centímetros em seu pé esquerdo.

A faca grande e pesada ocasionou em um ferimento de elevada gravidade, fato que deixou o açougueiro inconsciente pouco tempo depois do ocorrido. Em seguida, ele foi encontrado por um colega ainda desacordado, com o cutelo em mãos e ferimento profundo no pé.

Conforme a CNN apurou junto as autoridades locais, o corte resultou em grande perda de sangue. E em decorrência dos ferimentos, o homem precisou ser levado às pressas para o hospital mais próximo, entretanto não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado pela equipe de saúde responsável pelo tratamento em deslocamento.



O Departamento de Comida e Higiene de Ambiente de Hong Kong, entidade responsável pelo matadouro, lamentou a morte do trabalhador que estava no local contratado em regime terceirizado e anunciou que solicitou junto ao contratante "providenciar a assistêcnia necessária a família" do homem morto no acidente.



A entidade também afirmou que deu início as investigações sobre o caso afim de apurar o ocorrido. "O departamento mandou pessoa para o local do acidente, assim que recebeu a notícia, e agora está conduzindo um investigação do caso", declarou em nota enviada à repostagem.

