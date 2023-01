PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ARGENTINA CELAC: Lula chega a Buenos Aires para reconstruir pontes na América Latina

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Polônia disposta a entregar tanques Leopard à Ucrânia, com ou sem acordo alemão

EUA TIROTEIO: Suspeito morre em tiroteio na Califórnia que deixou 10 mortos

=== BRASIL ARGENTINA CELAC ===

BUENOS AIRES:

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Buenos Aires no domingo (22) para se encontrar, nesta segunda-feira (23), com o presidente argentino, Alberto Fernández, no relançamento internacional de sua nova presidência, que buscará "reconstruir pontes" com a América Latina.

(Brasil Argentina Mercosul política Celac, Central, 534 palavras - já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

VARSÓVIA:

A Polônia alertou nesta segunda-feira (23) que está disposta a renunciar ao acordo de Berlim para entregar tanques Leopard de fabricação alemã à Ucrânia, que os reivindica insistentemente para enfrentar a invasão russa.

(Polônia defensa armamento diplomacia Ucrânia Rússia conflito, Central, 700 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== EUA TIROTEIO ===

TORRANCE:

Um tiroteio em Monterey Park, no sul da Califórnia, durante a celebração do Ano Novo Lunar deixou 10 mortos, enquanto o suspeito morreu "de um tiro autoinfligido", disse a polícia no domingo (22).

(EUA festividades tiroteio AnoNovoLunar, Central, 755 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Dor e impotência dos filhos de brasileiros "contaminados" pelas 'fakenews'

"Contaminados" por 'fakenews', alguns brasileiros mais velhos sofrem de insônia, ansiedade ou ataques de pânico. Seus filhos carregam um fardo duplo: a preocupação com a saúde dos pais e a dor pela desagregação familiar causada por disputas políticas alimentadas por desinformação.

(desinformação política Brasil, Reportagem, 500 palavras - a ser transmitida)

NOVA YORK:

Nova onda de demissões varre veículos de comunicação americanos

CNN, Vox Media, Washington Post... o inverno boreal (verão no Brasil) está marcado por uma nova onda de demissões nos veículos de comunicação americanos, em meio a um clima econômico sombrio e à queda com receita de publicidade.

(EUA mídia streaming demissões economia empresas, Ângulo, 500 palavras - a ser transmitida)

-- ÁSIA

WUHAN:

Três anos depois, Wuhan vira página da covid-19

"Não temos mais medo!", disseram nesta segunda-feira (23)os habitantes de Wuhan, que recuperaram uma vida completamente normal, três anos após o início de um rígido e traumatizante confinamento para lutar contra a covid-19.

(pandemia vírus China epidemia saúde, Central, 571 palavras - já transmitida)

BELGAUM:

Devadasi: quando a prostituição é disfarçada de religião na Índia

Huvakka Bhimappa não tinha nem 10 anos quando seus pais a consagraram à deusa hindu da fertilidade. Como uma "iniciação", ela foi estuprada por seu tio, e então começaram os anos de escravidão sexual.

(religião prostituição mulheres Índia, Ângulo, 664 palavras - já transmitida)

FOTOS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Bilhões de pessoas continuam expostas ao perigo das gorduras trans, alerta OMS

O objetivo de acabar com as gorduras trans industriais está longe de ser alcançado e cinco bilhões de consumidores em todo o mundo continuam expostos a estas substância tóxicas, advertiu nesta segunda-feira a OMS, que destacou um plano do México para eliminar estes químicos da alimentação.

(ONU México saúde Nigéria alimentação, Ângulo, 506 palavras - já transmitida)

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Justiça britânica analisa processo contra Cuba por pagamento de dívida milionária

A Justiça inglesa começou a analisar nesta segunda-feira (23) um processo contra o Estado cubano e o Banco Nacional de Cuba (BNC), movido por um fundo de capital de risco que reivindica milhões de uma dívida soberana. Entretanto, Havana não reconhece o fundo como credor.

(Cuba justiça GB, Central, 500 palavras - a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Djokovic brilha e vai às quartas do Aberto da Austrália; Sabalenka avança

Após uma semana mancando, Novak Djokovic parece estar recuperado de lesão na perna esquerda ao vencer o australiano Álex de Miñaur nesta segunda-feira (23) e garantir passagem às quartas de final do Aberto da Austrália.

(Aberto 2023 tênis AUS, Central, 680 palavras - já transmitida)

