Manchester City contrata meia argentino Máximo Perrone do Vélez Sarsfield

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do jovem meia Máximo Perrone, de 20 anos, do Vélez Sarsfield, que vai cobrar cerca de 9,9 milhões de dólares pela operação.

Perrone, jogador da seleção argentina sub-20, com a qual atualmente participa do Sul-Americano da categoria na Colômbia, assinou contrato de cinco temporadas e meia com o atual campeão da Premier League.

O jogador chegará ao City quando terminar a sua participação no torneio continental e treinará, sob o comando de Pep Guardiola, com a equipe principal até ao final da temporada, embora seja provável que não dispute nenhum jogo oficial.

Perrone disputou 33 partidas pelo Vélez desde sua estreia em março do ano passado, marcando três gols.

