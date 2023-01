Inter de Milão perde chance de assumir vice-liderança do Italiano ao ser derrotada pelo Empoli (1-0)

A Inter de Milão (3ª) perdeu a oportunidade de chegar ao segundo lugar da classificação da Serie A ao perder em casa para o Empoli (9º), por 1 a 0, num jogo em que os 'nerazzurri' jogaram em inferioridade numérica ao longo da segunda etapa após a expulsão de Milan Skriniar.

O zagueiro eslovaco recebeu o segundo cartão amarelo aos 40 minutos do primeiro tempo por chutar um adversário na cabeça e o Empoli aproveitou sua superioridade para garantir a vitória no estádio San Siro com um gol do jovem Tommaso Baldanzi, de 19 anos.

Essa derrota faz com que a Inter fique 13 pontos atrás do líder Napoli.

O Milan, que enfrentará a Lazio em Roma nesta terça-feira, poderá encerrar a 19ª rodada do Campeonato Italiano três pontos à frente de seu grande rival.

Em outro jogo do dia, Bologna e Cremonese empataram em 1 a 1.

O Cremonese abriu o placar com um pênalti convertido pelo atacante nigeriano David Okereke (55').

Mas o time comandado há uma semana por Davide Ballardini substituindo Massimiliano Alvini, que foi demitido após uma série de maus resultados, só ficou em vantagem durante cinco minutos, até Vlad Chirches marcar um gol contra.

O Cremonese, lanterna da Serie A, a 9 pontos da primeira posição de 'salvação', causou sensação na última terça-feira ao eliminar o líder, Napoli, nas oitavas de final da Copa da Itália nos pênaltis (2-2, 5 a 4 nas penalidades), no estádio Diego Maradona.

--- Resultados da 19ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Hellas Verona - Lecce 2 - 0

Salernitana - Napoli 0 - 2

Fiorentina - Torino 0 - 1

- Domingo:

Sampdoria - Udinese 0 - 1

Monza - Sassuolo 1 - 1

Spezia - Roma 0 - 2

Juventus - Atalanta 3 - 3

- Segunda-feira:

Bologna - Cremonese 1 - 1

Inter - Empoli 0 - 1

- Terça-feira:

(16h45) Lazio - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Inter 37 19 12 1 6 38 25 13

4. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

5. Atalanta 35 19 10 5 4 37 23 14

6. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

7. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

8. Torino 26 19 7 5 7 19 20 -1

9. Empoli 25 19 6 7 6 17 22 -5

10. Juventus 23 19 11 5 3 30 15 15

11. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

12. Bologna 23 19 6 5 8 24 30 -6

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4

15. Spezia 18 19 4 6 9 17 30 -13

16. Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14

17. Sassuolo 17 19 4 5 10 18 29 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 19 2 3 14 8 32 -24

20. Cremonese 8 19 0 8 11 14 33 -19

Obs.: a Juventus foi penalizada perdendo 15 pontos por irregularidades contáveis.

