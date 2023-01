Ex-técnico de Portugal Fernando Santos está perto de comandar seleção polonesa

O ex-técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, deverá ser o próximo treinador da Polônia, indicou o presidente da Federação Polonesa de Futebol (PZPN), Cezary Kulesza, numa mensagem na sua conta do Twitter.

"Nos vemos amanhã (terça-feira) em coletiva de imprensa no estádio nacional" em Varsóvia, anunciou Kulesza, acompanhando a mensagem com uma fotografia sua ao lado de um sorridente Santos.

O dirigente retuitou ainda a mensagem do ministro dos Esportes, Kamil Bortniczuk, na qual destacou que "Fernando Santos é um treinador com um currículo muito bom... sucessos... e uma experiência profissional com grandes estrelas".

O novo treinador vai substituir Czeslaw Michniewicz, despedido um mês depois da Polônia ter sido eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar pela França (3-1).

Na primeira fase, a Polônia terminou no segundo lugar do seu grupo depois de perder para a futura campeã Argentina (2-0), bater a Arábia Saudita (2-0) e empatar com o México (0-0).

Muito criticado pela imprensa de seu país por seu jogo ultradefensivo, Michniewicz também foi acusado pela própria PZPN de "falta de visão sobre o funcionamento e futuro do time".

Fernando Santos dirigia Portugal desde 2014 até à sua demissão após o Mundial do Catar, onde Portugal surpreendentemente perdeu nas quartas de final para o Marrocos (1-0).

Antes, Santos deu a Portugal os dois primeiros títulos de sua história: a Eurocopa-2016 e a Liga das Nações-2019.

