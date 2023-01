Embalado na Bundesliga, Bayer Leverkusen de Xabi Alonso recebe o Bochum

Da luta na zona perigosa da tabela para o sonho com as posições europeias. O Bayer Leverkusen (9º), de Xabi Alonso, acumula quatro vitórias na Bundesliga e espera prolongar a sequência positiva na quarta-feira, no seu estádio, diante do Bochum (14º), pela 17ª rodada.

A dinâmica positiva do Leverkusen se manteve neste último fim de semana com uma louvável vitória, por 3 a 2, na visita ao Borussia Mönchengladbach (8º), outro time tradicional, que tem um ponto a mais na tabela e também reagiu em sua luta para alcançar as posições europeias.

A excepcionalmente longa pausa de inverno (de dois meses) que a Bundesliga teve devido à Copa do Mundo fez bem para o grupo de Xabi Alonso, que desembarcou em Leverkusen em outubro para começar sua primeira experiência como técnico na elite.

"É bom vencer depois de um intervalo tão longo. Além disso, melhoramos muito em nosso trabalho defensivo e no comprometimento da equipe. Estamos jogando mais compactos e somos mais intensos nos duelos", explicou o ex-meio-campista da seleção espanhola.

A 17ª rodada do campeonato alemão acontece entre esta terça e quarta-feira. Na primeira série de jogos, o líder Bayern de Munique (35 pontos) recebe o Colônia (11º).

Com cinco pontos a menos, aparece um trio de perseguidores. Dois deles se enfrentam na quarta-feira: o Freiburg (4º) recebe o Eintracht Frankfurt (2º). O terceiro, o Union Berlin, visita o Werder Bremen (10º) no mesmo dia.

Atrás aparecem outros dois candidatos ao título. O Leipzig, quinto com 29 pontos, entra em campo na terça-feira visitando o último colocado Schalke, e o Borussia Dortmund, sexto com 28 pontos, viaja para Mainz (12º) na quarta-feira.

--- Programação da 17ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(14h30) Schalke 04 - RB Leipzig

(16h30) Hertha Berlim - Wolfsburg

Bayern de Munique - Colônia

Hoffenheim - Stuttgart

- Quarta-feira:

(14h30) Mainz - Borussia Dortmund

(16h30) Augsburg - B. Moenchengladbach

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

Freiburg - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen - Bochum

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 35 16 10 5 1 50 14 36

2. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 35 24 11

3. 1. FC Union Berlin 30 16 9 3 4 27 21 6

4. Freiburg 30 16 9 3 4 25 23 2

5. RB Leipzig 29 16 8 5 3 31 22 9

6. Borussia Dortmund 28 16 9 1 6 29 24 5

7. Wolfsburg 26 16 7 5 4 30 20 10

8. B. Moenchengladbach 22 16 6 4 6 30 27 3

9. Bayer Leverkusen 21 16 6 3 7 28 28 0

10. Werder Bremen 21 16 6 3 7 26 34 -8

11. Colônia 20 16 5 5 6 28 30 -2

12. Mainz 20 16 5 5 6 20 25 -5

13. Hoffenheim 18 16 5 3 8 23 25 -2

14. Bochum 16 16 5 1 10 17 37 -20

15. Augsburg 15 16 4 3 9 21 30 -9

16. Stuttgart 15 16 3 6 7 19 28 -9

17. Hertha Berlim 14 16 3 5 8 20 25 -5

18. Schalke 04 9 16 2 3 11 13 35 -22

