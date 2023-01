Doze corpos são encontrados em fossa clandestina no México

Doze corpos foram descobertos em uma vala clandestina sob um salão de dança, em Tentango, município do estado do México, a pouco mais de uma hora da capital do país, informaram autoridades nesta segunda-feira (23)

As autoridades chegaram ao local em meados de janeiro após a detenção de Jaime Luis "N", conhecido como "Pozolero" e identificado como um dos líderes do cartel Jalisco Nueva Generación na região.

Na vala, localizada debaixo de um armazém alugado, as autoridades encontraram 42 invólucros com restos ósseos que correspondem a 12 pessoas.

"A Procuradoria de Justiça do Estado do México conseguiu analisar os invólucros e determinou que correspondem a 12 corpos: 11 homens e uma mulher", afirmou na última sexta-feira o subsecretário de Segurança Pública, Luis Rodríguez Bucio.

Entre esse corpos, Araceli Vega busca seu filho Elisandro, de 24 anos, cujo desaparecimento foi registrado há cerca de dois anos.

"Espero que me deem uma resposta positiva", disse Vega à emissora Milenio no sábado.

O México acumula 110.178 pessoas desaparecidas desde 1964, segundo dados oficiais, sendo 11.888 delas no estado do México.

E o país registra cerca de 340.000 assassinatos - em sua maioria por ações do crime organizado - desde 2006, quando implementou uma polêmica ofensiva antidrogas com crescente participação militar.

