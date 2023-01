Documentário sobre Ucrânia de Sean Penn estreará no Festival de Berlim

O ator e diretor americano Sean Penn apresentará um documentário que gravou em Kiev com a participação do presidente Volodimir Zelensky, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira(23).

A 73ª edição do festival, conhecido como Berlinale, ocorrerá de 16 a 26 de fevereiro e voltará suas atenções para a guerra na Ucrânia.

O festival coincidirá com o primeiro aniversário da invasão russa da ex-república soviética, em 24 de fevereiro.

"Superpower", o documentário de Sean Penn, será uma das propostas sobre a Ucrânia de mais destaque. É "a crônica de um projeto de filme que a realidade obrigou a transformar em algo menos controlável, porém mais significativo", destacou a organização do Berlinale.

O codiretor do festival, Carlo Chatrian, destacou que o filme foi produzido em "circunstâncias muito difíceis". Codirigido por Aaron Kaufman, foi gravado pela Vice Studios.

O duas vezes ganhador do Oscar estava em Kiev para gravar um documentário no final de fevereiro de 2022 quando a invasão russa começou.

O americano, de 62 anos, foi fotografado enquanto participava de uma conferência de imprensa do governo de Kiev e foi visto em uma reunião com Zelensky em um vídeo publicado na conta do Instagram do presidente ucraniano.

O ator causou polêmica em 2015 ao conduzir uma entrevista, junto com a atriz mexicana-americana Kate del Castillo, com o traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que estava foragido.

Em 2018, Penn esteve na Turquia filmando um documentário sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

"Superpower" estreará na sessão especial do festival, que não participa da competição.

Segundo Chatrian, o festival apresentará vários documentários e longa metragens realizados por diretores ucranianos, além de obras de cineastas iranianos dissidentes, em uma demonstração de "solidariedade".

O Berlinale abrirá com "She Came to Me", uma comédia romântica protagonizada pelo astro de "Game of Thrones" Peter Dinklage e as vencedoras do Oscar Marisa Tomei e Anne Hathaway.

