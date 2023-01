Desertor do grupo paramilitar russo Wagner é detido na Noruega

Um ex-mercenário do grupo paramilitar russo Wagner, que fugiu para a Noruega há dez dias, foi detido pela polícia norueguesa por violar a lei da imigração - anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (23).

"A pessoa em questão foi detida sob a lei de imigração, e estamos analisando sua transferência" para um acampamento para estrangeiros em situação irregular, disse Jon Andreas Johansen, policial encarregado de assuntos de migração, em um e-mail à AFP.

A polícia não quis especificar os motivos exatos de sua detenção, ou fazer mais comentários.

Andrei Medvedev, de 26 anos, atravessou a fronteira entre Rússia e Noruega na região do Grande Norte do Ártico, na madrugada de 12 para 13 de janeiro.

Pediu asilo no país, dizendo estar disposto a "falar sobre sua experiência no grupo Wagner com as pessoas que investigam os crimes de guerra", disse seu advogado.

O jovem afirma ter lutado por quatro meses na Ucrânia, como parte do grupo paramilitar mercenário, até desertar quando a organização renovou seu contrato contra sua vontade.

Desde sua chegada ao país, tem sido interrogado em local secreto pela polícia, por ser testemunha de informações potencialmente úteis para esclarecer as acusações de abusos cometidos pelo grupo paramilitar na Ucrânia.

Vários especialistas afirmam que Medvedev não poderia ter atravessado esta passagem, que está sob forte vigilância, sem qualquer ajuda.

Medvedev afirma que atravessou, a pé e ilegalmente, o rio Pasvik, que está congelado, e que marca a fronteira, perseguido por balas de agentes russos e por cães.

A AFP não conseguiu confirmar de forma independente a veracidade dessas alegações.

