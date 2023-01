Comunicado do Business Wire :Deel

A Deel, empresa global de RH, anunciou hoje o lançamento do Deel HR, US Payroll e Deel Engage, possibilitando, pela primeira vez em uma única plataforma, a contratação, gestão e pagamento de equipes globais em conformidade. Essa notícia chega no momento em que a Deel atinge $295 milhões de faturamento recorrente anual (ARR, annual recurrent revenue) em uma avaliação de $12 bilhões, subindo de um ARR de apenas $57 milhões um ano antes.

O trabalho tornou-se global, mas, até agora, nenhuma plataforma de RH lidava com tudo para todos e em qualquer lugar. A maioria das equipes usa até 16 ferramentas diferentes para gerenciar os colaboradores internacionalmente, criando silos de dados, preocupações de consolidação tecnológica e experiências inconsistentes entre as equipes. A Deel otimizou tudo o que é necessário para contratar, gerenciar e pagar as equipes globalmente em uma única plataforma. A nova funcionalidade inclui:

-- Deel HR - O primeiro sistema de informações de recursos humanos (HRIS, Human Resources Information System) global, com tudo o que é preciso para gerenciar, em conformidade, toda uma força de trabalho global, de colaboradores diretos a provedores de serviços internacionais e empregadores registrados. O Deel HR será gratuito para negócios com menos de 200 funcionários, equivalendo a economias de aproximadamente $20.000 para as empresas.

-- US Payroll- O sistema de folha de pagamento global da Deel marca sua expansão com seu primeiro programa de folha de pagamentos interno, começando nos EUA. Nunca será tão simples lidar com folhas de pagamentos para equipes globais, tudo em uma única plataforma.

-- Deel Engage- Uma série de plug-ins para o Slack de RH conectados com o Deel HR para ajudar as equipes espalhadas a construir uma cultura mais forte, aumentar a colaboração entre si, gerenciar pedidos de dias de folga, reuniões individuais, recomendação de candidatos e muito mais.

Seja contratar mundialmente sem abrir pessoas jurídicas, otimizar o RH para sua equipe global ou consolidar as folhas de pagamentos entre os países, a Deel faz isso tudo.

Esses passos chegam no momento em que a Deel fecha 2022 com $295 milhões de ARR, até mais de 400% comparado com os $57 milhões de ARR no final de 2021. A empresa também confirmou que seu EBITDA é positivo desde setembro de 2022. Um novo investimento da Emerson Collective e a participação de investidores existentes levam a Deel a uma avaliação de 12 bilhões de dólares. A Deel agora tem mais de 15.000 clientes, incluindo a Nike, a Shopify e a Klarna.

Camilla Giesecke, diretora operacional e de expansão da Klarna, afirmou: "Estamos animados de anunciar a Deel como parceira global da Klarna para contratação de talentos e gestão de folhas de pagamento."

"Nossa filosofia de investimento de risco na Emerson Collective consiste em acelerar o crescimento de empresas importantes, ajudando as pessoas a viverem seu potencial máximo, o qual acreditamos incluir o fornecimento de acesso a oportunidades de trabalho de alta qualidade", afirmou Sarah Pinto, sócia da Emerson Collective. "Os produtos da Deel ajudam a cumprir essa missão por meio da abertura de oportunidades de trabalho para pessoas talentosas, não importa onde estejam localizadas no mundo. Ficamos impressionados com a ampla visão da equipe e a velocidade da sua execução."

"Mexemos com a contratação global e, agora, planejamos mexer com todo o setor de RH", declarou Alex Bouaziz, cofundador e CEO da Deel. "Os produtos que simplificam radicalmente o RH nos deixam mais próximos da nossa meta de ajudar milhões de pessoas a conseguir trabalho nas melhores empresas do mundo."

Sobre a Deel

A Deel é a plataforma de RH para equipes globais em um só lugar. Ajuda as empresas a simplificar todos os aspectos de gerenciamento de uma força de trabalho internacional, desde cultura e contratação a pagamento local e conformidade. A Deel trabalha com provedores independentes e funcionários em tempo integral em mais de 150 países, em conformidade. E a configuração leva apenas alguns minutos. Para mais informações, acesse Deel.com.

