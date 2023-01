Atirador mata 10 em clube de dança após festa do ano-novo chinês nos EUA

Um atirador matou dez pessoas e feriu outras dez na noite de sábado, 21, (madrugada deste domingo, 22, no horário de Brasília) em um clube de dança em Monterey Park, cidade a 15 quilômetros de Los Angeles onde era celebrado o ano-novo lunar, também conhecido como ano-novo chinês.

A cidade de cerca de 60 mil habitantes tem 65% de sua população de origem asiática. A principal via da cidade, a Garvey Avenue, é pontilhada por shoppings de pequenas empresas cujas placas estão em inglês e chinês. Cantonês e mandarim são amplamente falados, feriados chineses são celebrados e filmes chineses são exibidos regularmente.

Na tarde de ontem, a polícia cercou uma van branca que pertencia ao suspeito, de origem asiática. Depois de quase cinco horas, a polícia arrombou o veículo e encontrou o atirador morto. Ele teria se suicidado.

Segundo alvo

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que o ataque a tiros no Star Ballroom Dance Studio em Monterey Park deixou cinco mulheres e cinco homens mortos. Então, 20 a 30 minutos depois, o mesmo homem se dirigiu a um clube semelhante, o Lai Lai Ballroom, em um distrito próximo. Ele entrou no clube Alhambra com uma arma, arrancada dele pelos frequentadores antes que fugisse, disse Luna.

O Star Ballroom Dance Studio, o primeiro lugar invadido, oferecia aulas de dança do tango à rumba ao fox trot e alugava seu espaço para eventos. No sábado, seu site disse que estava hospedando um evento chamado "Star Night". Segundo testemunhas, o homem atirou, indiscriminadamente, com uma arma semiautomática. Não há informações sobre a motivação do ataque.

As autoridades não informaram o nome do atirador, mas divulgaram uma foto mostrando um homem asiático usando óculos e um gorro de lã.

Monterey Park, com uma população de cerca de 60 mil pessoas, é cerca de 65% asiático-americana e 27% hispânica ou latina. A cidade foi a primeira nos EUA continental a ter uma maioria de residentes com ascendência asiática, já que comunidades de imigrantes de Taiwan, China, Japão e Vietnã se estabeleceram lá.

O ataque ocorreu perto de onde milhares de pessoas participaram de uma celebração do ano-novo lunar, com a chegada do Ano do Coelho. Sábado foi o início do festival que deveria ter dois dias, em um dos maiores eventos do tipo no sul da Califórnia. A deputada democrata Judy Chu, que representa Monterey Park na Câmara, disse que a tragédia poderia ser ainda maior e o alvo tivesse sido a multidão.

Precedentes

Este foi o quinto ataque a tiros nos EUA neste mês e o mais mortífero desde que em maio de 2022 um atirador tirou a vida de 22 pessoas em uma escola em Uvalde, no Texas (mais informações nesta página).

Wynn Liaw, de 57 anos, que mora a cerca de dois quarteirões do local do crime, disse que ficou chocada, especialmente por isso ter ocorrido durante as comemorações do ano-novo. "Os chineses consideram o ano-novo chinês muito, muito especial" - uma época em que "você não faz nada que traga azar o ano inteiro". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

