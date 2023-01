Atacante colombiano Jhon Córdoba assina com o Aston Villa

O colombiano Jhon Córdoba, de 19 anos e que estava no Chicago Fire, assinou um contrato com o Aston Villa nesta segunda-feira, anunciou o clube de Birmingham, sem especificar o valor ou a duração do acordo.

Villa já havia anunciado na semana passada o princípio do acordo com a equipe da Major League Soccer (MLS) para a contratação de Córdoba, que deverá ser oficializado assim que o jogador passar no exame médico e obtiver uma autorização de trabalho no Reino Unido.

Ao anunciar o princípio do acordo, Villa informou que vai pagar ao Chicago Fire 16,6 milhões de euros (18 milhões de dólares) mais 3,7 (4).

O atacante, que vestiu a camisa da Colômbia em três ocasiões, marcou oito gols e deu cinco assistências em 27 jogos pelo Chicago Fire na última temporada.

Atualmente, Córdoba está disputando o Sul-Americano sub-20.

