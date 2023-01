AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Educação -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados a 95º edição do Oscar -

BUENOS AIRES (Argentina) - Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) - (até 24)

BUENOS AIRES (Argentina) - Visita do presidente Lula - (até 24)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Haiti - 13H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Audiência em julgamento contra Elon Musk por tuíte de 2018 - (até 1 de Fevereiro)

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Janeiro 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Atualização do Relógio do Juízo Final - 13H00

LA PAZ (Bolívia) - Bolivianos iniciam festa religiosa de La Alasita, com compra de miniaturas - 16H00

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: alta-costura - (até 26)

(+) ESTRASBURGO (França) - Ministra de Relações Exteriores alemã Annalena Baerbock em assembleia do Conselho da Europa - 09H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Membros de grupo de extrema direita julgados por planejar ataque contra o presidente Emmanuel Macron - (até 2 de Fevereiro)

(+) VIENA (Áustria) - Relatório da UNODC sobre tráfico de pessoas -

(+) BERLIM (Alemanha) - Chefe da Otan Jens Stoltenberg e ministro da Defesa Boris Pistorius se reúnem, coletiva de imprensa em seguida - 06H15

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da OMS sobre emergências sanitárias mundiais - 12H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Briefing do diretor da AIEA, Rafael Grossi, ao Parlamento Europeu - 13H30

Ásia-Pacífico

(+) WELLINGTON (Nova Zelândia) - Chris Hipkins será empossado como premier da Nova Zelândia após renúncia de Jacinda Ardern -

(+) CHINA - Vídeo game World of Warcraft fica indisponível na China -

África

(+) LUSAKA (Zâmbia) - Visita da diretora-geral do FMI Kristalina Georgieva -

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 29)

QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria - 13H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Presidente Alberto Fernandez recebe homólogo cubano Miguel Diaz-Canel -

BRUMADINHO (Brasil) - Quatro anos da tragédia em Brumadinho - 01H30

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa sobre missão Crew-6 que levará astronauta dos Emirados Árabes Unidos para a ISS -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência Geral do papa Francisco - 06H00

(+) ESTRASBURGO (França) - Decisão da CEDH sobre caso apresentado por Ucrânia e Holanda contra a Rússia, relativo ao desastre do voo MH17, Luhansk e Donetsk - 11H30

QUINTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) Rio Grande do Sul (Brasil) - Homenagens às vítimas do incêndio na boate Kiss 10 anos após a tragédia em Santa Maria -

(+) Forth Worth (Estados Unidos) - Boeing se apresenta a tribunal para ser indiciada por acusações criminais sobre acidentes com 737-MAX -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal decide sobre prisão provisória de Francesco Giorgi, detido por caso de corrupção 'Catargate' -

SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de comemoração do Holocausto -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 11H30

Europa

(+) PARIS (França) - Aniversário de 50 anos da assinatura do acordo de paz que encerrou Guerra do Vietnã -

(+) GENEBRA (Suíça) - Comitê de emergência da OMS para covid-19 se reúne -

(+) BERLIM (Alemanha) - Membros do Parlamento homenageiam vítimas LGBT de nazistas no dia da Lembrança do Holocausto - 07H00

(+) CHESTER (Reino Unido) - Revisão pré-julgamento do jogador de futebol Benjamin Mendy, do Manchester City e da França, acusado de estupro e tentativa de estupro - 08H00

(+) Auschwitz-Birkenau (Polónia) - Aniversário de 78 anos da libertação de antigo campo nazista de Auschwitz - 09H00

SÁBADO, 28 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) COLÚMBIA (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump realiza evento da campanha eleitoral de 2024 - 19H00

DOMINGO, 29 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) MÉXICO (México) - Mobilização nacional do FRENA, de oposição ao presidente do México - 15H00

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Aniversário de 90 anos da nomeação de Adolf Hitler como chanceler alemão -

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Aniversário de 75 anos do assassinato de Mahatma Gandhi -

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

Tags