Tiroteio na Califórnia tem nove mortos

Nove pessoas morreram em um tiroteio em massa em uma localidade predominantemente asiática no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos - disseram autoridades neste domingo (22).

"Os detetives de homicídios do xerife do condado de Los Angeles estão respondendo para ajudar o Departamento de Polícia de Monterey Park em uma investigação de morte por disparos. Há nove mortes", de acordo com um comunicado.

