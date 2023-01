Rússia avança para dois povoados da região ucraniana de Zaporizhia

O Exército russo avança em direção a duas localidades ucranianas na região de Zaporizhia, uma área no sul do país onde os combates se intensificaram nesta semana após meses de impasse - noticiou a imprensa estatal russa neste domingo (22).

A autoridade russa de ocupação Vladimir Rogov afirmou que as ações ofensivas se concentram em duas cidades: Orikhiv, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital regional, Zaporizhia, e em Hulyaipole, mais a leste.

"A frente está se movendo, especialmente em duas direções: Orikhiv e Hulyaipole", disse Rogov à agência de notícias Ria Novosti.

Em sua coletiva regular de domingo, o Exército ucraniano informou que "mais de 15 assentamentos foram afetados por fogo de artilharia" em Zaporizhia.

Durante a semana, Rogov anunciou uma "ofensiva local" em torno de Orikhiv e que o Exército russo havia assumido o controle de Lobkove, perto do rio Dniepr.

Ele também relatou que houve um "aumento acentuado da intensidade" dos combates na região.

No sábado (21), o exército russo informou que iniciou "operações ofensivas" na região e garantiu que "tomou linhas e posições mais vantajosas".

Desde que Moscou se retirou da cidade de Kherson em novembro, a atividade no "front" no sul da Ucrânia contrasta com os intensos combates no leste.

A Rússia reivindica a anexação de Zaporizhia junto com outras três regiões ucranianas, mas não tem o controle total desses territórios.

