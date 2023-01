Manchester City vence Wolverhampton (3-0) com hat-trick de Haaland

Erling Haaland voltou a brilhar neste domingo com um "hat-trick" na vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton (17º), por 3 a 0, com a qual os 'Citizens' colocam pressão sobre o líder Arsenal, pela 21ª rodada da Premier League.

O norueguês abriu o placar antes do intervalo (40) e marcou mais dois no início do segundo tempo (50 de pênalti, 54) chegando aos 25 gols nesta temporada.

Este é o seu quarto "hat-trick" depois de ter disputado 19 jogos no campeonato inglês, batendo o recorde do holandês Ruud van Nistelrooy que precisou de 65 jogos para alcançar essa marca.

Além disso, graças aos gols marcados neste domingo, ele agora supera os 23 gols de Son Heung-Min e Mohamed Salah para terminar a temporada passada como artilheiros do campeonato.

Impulsionado pela fome insaciável de Haaland, o City conseguiu uma semana vitoriosa com dois triunfos, depois de vencer de virada um jogo pendente contra o Tottenham (4-2) na última quinta-feira.

Com dois jogos a mais que os 'Gunners', os Citizens estão a dois pontos do líder Arsenal, que tem um jogo difícil contra o Manchester United (4º), neste domingo.

Na primeira partida do dia, Leeds (15º) e Brentford (8º) empataram em 0 a 0.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Chelsea 0 - 0

Southampton - Aston Villa 0 - 1

AFC Bournemouth - Nottingham Forest 1 - 1

Leicester - Brighton 2 - 2

West Ham - Everton 2 - 0

Crystal Palace - Newcastle 0 - 0

- Domingo:

Manchester City - Wolverhampton 3 - 0

Leeds - Brentford 0 - 0

(13h30) Arsenal - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Tottenham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 28

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 19 12 3 4 30 22 8

5. Tottenham 33 20 10 3 7 39 31 8

6. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

7. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

10. Chelsea 29 20 8 5 7 22 21 1

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham Forest 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

18. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

19. Everton 15 20 3 6 11 15 28 -13

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

