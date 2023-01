Lille avança às oitavas da Copa da França sem dificuldades; Nantes sofre mas se classifica

O Lille avançou às oitavas de final da Copa da França ao vencer o Pau por 2 a 0 neste domingo, enquanto o atual campeão Nantes precisou de uma decisão nos pênaltis para eliminar o Thaon, da quinta divisão.

Em sua visita ao sul da França, o Lille não teve muitos problemas contra o Pau, 15º colocado da segunda divisão francesa. Um gol contra do zagueiro marfinense Xavier Kouassi (37) abriu caminho da vitória antes do intervalo.

No segundo tempo, o inglês Angel Gomes (79) mandou a bola no ângulo em um chute de longa distância fazendo 2 a 0.

Quem sofreu mais foi o Nantes, que precisou recorrer aos pênaltis para eliminar o modesto Thaon, que joga no National 3, equivalente à quinta divisão francesa.

Após o tempo regulamentar terminar com um empate sem gols, o goleiro Rémy Deschamps veio em socorro do atual campeão, que venceu nas penalidades por 4 a 2.

O Nantes ainda não sofreu gols desde a pausa para a Copa do Mundo de 2022, mas continua sofrendo ofensivamente. Já o Thaon viu seu sonho acabar. O modesto time eliminou duas equipes da segunda divisão nas fases anteriores: Sochaux e Amiens, também nos pênaltis.

A visita do Auxerre ao Niort era outro dos duelos teoricamente mais desequilibrados da rodada, ao repetir a diferença entre primeira e quinta divisão. O Auxerre esqueceu sua difícil situação no campeonato por uma noite (é o 19º com apenas 13 pontos em 19 jogos), e goleou por 4 a 0 com dois gols de Gaetan Perrin (39 e 67 minutos).

Fora da primeira divisão, o Annecy (2ª) eliminou o Belfort (4ª divisão) nos pênaltis (4 a 3) após um empate em 1 a 1. No outro jogo disputado neste domingo, entre duas equipes da quarta divisão do futebol francês, o Vierzon também eliminou o Le Puy nos pênaltis (5-3), depois de um empate sem gols no tempo regulamentar.

O PSG vai visitar o modesto Pays de Cassel, da sexta divisão, nesta segunda-feira (16h45, horário de Brasília), em uma partida que será disputada no estádio do Lens.

--- Resultados e programação dos 16-avos de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

(+) Olympique de Marselha - Rennes 1 - 0

- Sábado:

Chambéry SF (quinta divisão) - (+) Lyon 0 - 3

(+) Toulouse - AC Ajaccio 2 - 0

Chamalières (quarta divisão) - (+) Paris FC (L2) 0 - 4

SC Bastia (L2) - (+) Lorient 1 - 1 (1-4 nos pênaltis)

Les Herbiers (quarta divisão) - (+) Reims 0 - 3

Stade Plabennécois (quinta divisão) - (+) Grenoble (L2) 0 - 1

RC Grasse (quarta divisão) - (+) Rodez (L2) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)

Olympique Strasbourg (sexta divisão) - (+) Angers 0 - 1

- Domingo:

(+) Lille - Pau (L2) 2-0

Niort (L2) - (+) Auxerre 0-4

Le Puy (quarta divisão) - (+) Vierzon Foot (quarta divisão) 0-0 (4-5 nos pênaltis)

Belfort (quarta divisão) - (+) Annecy (L2) 1-1 (3-4 nos pênaltis)

ES Thaon (quinta divisão) - (+) Nantes 0-0 (4-2 nos pênaltis)

Brest - Lens

- Segunda-feira:

(16h45) US Pays de Cassel (sexta divisão) - Paris Saint-Germain

rbo/cyj/dam/mcd/aam

