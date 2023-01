Juve e Atalanta empatam (3-3); Roma vence Spezia e se aproxima da zona da Champions

Juventus (3ª) e Atalanta (6ª) empataram (3-3) em um jogo frenético neste domingo, em Turim, o primeiro desde o anúncio da sanção aos 'bianconeri' pela 19ª rodada do campeonato italiano, na qual a Roma (5ª) venceu a Spezia (15ª) por 2 a 0.

No duelo de maior destaque do dia, em termos esportivos pelas aspirações das duas equipes mas também para observar a reação da 'Juve' após a sanção de 15 pontos anunciada na sexta-feira, a 'Vecchia Signora' conseguiu salvar o empate num duelo com várias reviravoltas.

O nigeriano Ademola Lookman colocou o time de Bergamo na frente logo aos 4 minutos, mas na reta final do primeiro tempo Ángel Di María (aos 25, de pênalti) e Arkadiusz Milik depois (35) colocaram os donos da casa na frente antes do intervalo.

O segundo tempo começou com a mesma intensidade e o dinamarquês Joakim Maehle (46) empatou após receber uma assistência de Lookman, que recolocou a Atalanta na frente pouco depois (53).

O brasileiro Danilo deixou tudo igual em seguida (65) e o placar não se mexeu mais até o apito final.

Enquanto não é confirmada a sanção imposta pela Federação Italiana de quinze pontos, a Juventus tem provisoriamente 38 pontos, empatada com o Milan (2º). Caso a sanção seja aplicada, os 'bianconeri' podem cair para a 9ª posição, longe da luta pelas vagas na próxima Liga dos Campeões.

Mais cedo, a Roma (5ª) comandada pelo técnico português José Mourinho se aproximou da 'zona da Champions' depois de vencer a Spezia (15ª) por 2 a 0.

Stephan El Shaarawy (45) e o inglês Tammy Abraham (49) garantiram a vitória para o time da capital, que está com 37 pontos, empatado com a Inter de Milão (4º), que joga contra o Empoli na segunda-feira após conquistar a Supercopa da Itália ao vencer o Milan na quarta-feira, na Arábia Saudita.

De fato, a equipe romana está virtualmente no G4, enquanto as autoridades esportivas italianas não oficializam a sanção de 15 pontos à Juventus por irregularidades financeiras.

Quem não atuou pela Roma foi o atacante Nicolo Zaniolo (de 23 anos), que esta semana comunicou ao clube a sua vontade de deixá-lo nesta janela de janeiro.

"Vamos ver o que acontece, mas tenho a sensação de que ele ainda estará aqui em fevereiro", declarou Mourinho após o jogo, se referindo às informações que colocam o atacante na Premier League.

"Nicolo quer sair, mas isso não quer dizer que vá acontecer. É um jogador importante, com um valor importante no mercado, mas o clube não pode aceitar as ofertas que estão na mesa. Normalmente, quando há uma real vontade de sair, há uma oferta de acordo com esse desejo. E não é o caso", alertou o português.

Nos outros jogos deste domingo, a Udinese (8ª) venceu por 1 a 0 em sua visita à Sampdoria (19ª) enquanto Monza (13º) e Sassuolo (17º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 19ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Hellas Verona - Lecce 2 - 0

Salernitana - Napoli 0 - 2

Fiorentina - Torino 0 - 1

- Domingo:

Sampdoria - Udinese 0 - 1

Monza - Sassuolo 1 - 1

Spezia - Roma 0 - 2

Juventus - Atalanta 3 - 3

- Segunda-feira:

(14h30) Bologna - Cremonese

(16h45) Inter - Empoli

- Terça-feira:

(16h45) Lazio - Milan

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 38 19 11 5 3 30 15 15

4. Inter 37 18 12 1 5 38 24 14

5. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

6. Atalanta 35 19 10 5 4 37 23 14

7. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

8. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

9. Torino 26 19 7 5 7 19 20 -1

10. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

11. Bologna 22 18 6 4 8 23 29 -6

12. Empoli 22 18 5 7 6 16 22 -6

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4

15. Spezia 18 19 4 6 9 17 30 -13

16. Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14

17. Sassuolo 17 19 4 5 10 18 29 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 19 2 3 14 8 32 -24

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

Obs: a Juventus foi penalizada perdendo 15 pontos, mas isso não se aplicará à classificação até que a decisão seja oficializada.

