França e Alemanha apoiarão Ucrânia 'o tempo que for necessário', diz Scholz

"Continuaremos dando todo o apoio à Ucrânia, o tempo que for necessário", prometeu o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, neste domingo (22).

Scholz enfatizou a necessidade de "defender nosso projeto de paz europeu" em uma cerimônia em Paris para marcar o 60º aniversário do tratado de reconciliação entre Alemanha e França.

