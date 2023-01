Borussia Dortmund vence Augsburg (4-3) e se aproxima do G4 da Bundesliga

O Borussia Dortmund (6º) venceu o Augsburg (15º) por 4 a 3 no final de uma partida frenética e somou três pontos que lhe permitem se manter na luta por uma vaga no G4, que garante uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Além da vitória, a outra boa notícia para o Borussia Dortmund foi o retorno do atacante marfinense Sébastian Haller, recuperado de um câncer testicular diagnosticado em julho passado, poucos dias depois de assinar com o time alemão, vindo do Ajax.

O astro do Dortmund Jude Bellingham abriu o placar (29'), mas Arne Maier empatou para os bávaros cinco minutos antes do intervalo (40').

Esses últimos minutos antes do intervalo se transformaram em um festival de gols. Nico Schlotterbeck voltou a colocar o Borussia Dortmund na frente (42), mas Ermedin Demirovic empatou nos acréscimos (45+1).

Já com Haller em campo, que entrou no lugar do jovem Youssoufa Moukoko aos 62 minutos e foi aplaudido de pé pelos 82 mil espectadores que lotaram o Westfalestadion, Jamie Bynoe-Gittens voltou a colocar os donos da casa na frente.

O Augsburg não se rendeu e conseguiu empatar novamente por intermédio de David Colina (76). Mas nada pôde fazer quando o americano Giovanni Reyna marcou três minutos depois, fechando o placar em 4 a 3.

Falando após a partida, o técnico Edin Terzic elogiou a resiliência de sua equipe em uma "partida selvagem e caótica".

"Estou feliz por termos vencido o jogo com todos os contratempos... O lado positivo é que reagimos."

Já o treinador do Augsburg, Enrico Maassen, disse que sua equipe, que está apenas uma posição acima da vaga do playoff de rebaixamento, pode tirar pontos positivos do resultado "irritante".

"Fizemos um grande jogo... Conquistaremos nossos pontos se jogarmos assim."

Em entrevista ao DAZN, Haller comemorou seu retorno. "A acolhida que recebi foi incrível e inesquecível. Fiquei muito feliz de estar aqui, de dar meus primeiros passos em campo. Foi algo para levar junto com o time, fizeram muito barulho".

"Vamos dizer que estou completamente de volta porque posso jogar com a equipe, mas ainda faltam pequenas coisas para encontrar meu nível físico máximo", acrescentou.

Com esta vitória, o Borussia Dortmund soma 28 pontos e ocupa o 6º lugar da classificação, a dois pontos do Freiburg, que fecha a 'zona da Champions'.

O líder é o Bayern de Munique (35 pontos), apesar de ter empatado (1-1) na sexta-feira com o RB Leipzig (5º com 29 pontos) e no próximo fim de semana vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, segundo colocado com 30 pontos.

A 16ª rodada da Bundesliga, a primeira após a pausa de inverno, se encerra neste domingo com a partida entre Borussia Mönchengladbach (8º) e Bayer Leverkusen (12º).

--- Jogos da 16ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Bayern de Munique 1 - 1

- Sábado:

FC Union Berlin - Hoffenheim 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 3 - 0

Wolfsburg - Freiburg 6 - 0

Bochum - Hertha Berlim 3 - 1

Stuttgart - Mainz 1 - 1

Colônia - Werder Bremen 7 - 1

- Domingo:

Borussia Dortmund - Augsburg 4 - 3

B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 35 16 10 5 1 50 14 36

2. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 35 24 11

3. 1. FC Union Berlin 30 16 9 3 4 27 21 6

4. Freiburg 30 16 9 3 4 25 23 2

5. RB Leipzig 29 16 8 5 3 31 22 9

6. Borussia Dortmund 28 16 9 1 6 29 24 5

7. Wolfsburg 26 16 7 5 4 30 20 10

8. B. Moenchengladbach 22 15 6 4 5 28 24 4

9. Werder Bremen 21 16 6 3 7 26 34 -8

10. Colônia 20 16 5 5 6 28 30 -2

11. Mainz 20 16 5 5 6 20 25 -5

12. Bayer Leverkusen 18 15 5 3 7 25 26 -1

13. Hoffenheim 18 16 5 3 8 23 25 -2

14. Bochum 16 16 5 1 10 17 37 -20

15. Augsburg 15 16 4 3 9 21 30 -9

16. Stuttgart 15 16 3 6 7 19 28 -9

17. Hertha Berlim 14 16 3 5 8 20 25 -5

18. Schalke 04 9 16 2 3 11 13 35 -22

