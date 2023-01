PRINCIPAL NOTÍCIA

BRASIL POLÍTICA: Lula inicia na Argentina sua primeira viagem internacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia lamenta 'indecisão' do Ocidente sobre tanques pesados

PERU PROTESTOS: Peru fecha entrada para Machu Picchu por protestos contra o governo

=== BRASIL POLÍTICA ====

BRASÍLIA:

Lula inicia na Argentina sua primeira viagem internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia, neste domingo (22), sua primeira viagem internacional, com uma visita à Argentina e ao Uruguai, com o objetivo de recuperar o protagonismo regional do Brasil, após o governo de Jair Bolsonaro.

Por Ramon SAHMKOW

(Brasil Argentina diplomacia Celac, Apresentação, 800 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

BRASÍLIA:

O angustiante trabalho dos restauradores das obras danificadas no Congresso

Randall Felix trabalha com afinco na madeira de uma cadeira do início do século XIX. O braço do móvel foi arrancado durante a invasão ao Congresso, em 8 de janeiro, por bolsonaristas radicais, que destruíram parte do patrimônio histórico do Legislativo.

(política arte Brasil, 400 palavras, a ser transmitida)

VÍDEO, FOTOS

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia lamenta 'indecisão' do Ocidente sobre tanques pesados

A Ucrânia lamentou, neste sábado (21), a "indecisão" de seus aliados ocidentais em fornecer tanques pesados modernos em sua guerra com a Rússia, e alguns cobram diretamente da Alemanha, em um momento que a Rússia está na ofensiva, quase um ano depois do início da guerra.

(Ucrânia Rússia conflito Alemanha EUA armas, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== PERU PROTESTOS ===

LIMA:

Peru fecha entrada para Machu Picchu por protestos contra o governo

O Peru fechou neste sábado (21), por tempo indeterminado, o ingresso à cidadela inca de Machu Picchu, joia turística do país, alegando motivos de segurança, dada a dimensão dos protestos pela renúncia da presidente Dina Boluarte, que já deixou 46 mortos.

Por Carlos MANDUJANO, Luis Jaime CISNEROS

(manifestações distúrbios direitos Peru política, Atualização, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- EUROPA

MADRI:

Milhares de pessoas vão às ruas em Madri contra o governo espanhol

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (21) em Madri, capital da Espanha, contra o governo do esquerdista Pedro Sánchez, em um protesto apoiado pelo partido de extrema direita Vox em ano eleitoral.

Por Daniel SILVA

(Espanha manifestações política, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

WUHAN, China:

Mercados da cidade chinesa de Wuhan celebram Ano Novo Lunar, apesar da covid-19

Os habitantes de Wuhan frequentam, neste sábado (21), o animado mercado das flores, para se prepararem para o Ano Novo Lunar, três anos depois que um misterioso vírus mergulhou a cidade chinesa em um aterrador confinamento.

Por Sébastien RICCI e Vivian LIN

(China festival cultura Wuhan vírus saúde religião tradição, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Google anuncia demissão de 12.000 funcionários

Depois de Amazon, Meta e Microsoft, foi a vez da Alphabet, empresa matriz do Google, anunciar um amplo plano que inclui a demissão de 12.000 empregados, em torno de 6% de todo seu quadro de funcionários.

(EUA empresas Internet, Atualização, 840 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags