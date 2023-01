Ministro iraniano ordena investigar denúncias de abuso de jovens jogadores de futebol

O clube de futebol de Shahr Jodro está sediado na cidade-santuário de Mashhad, a segunda maior do Irã

O ministro iraniano dos Esportes do Irã, Hamid Sajadi, ordenou uma investigação sobre denúncias de agressões sexuais cometidas contra vários adolescentes em uma escola de futebol no nordeste do país - informou a imprensa estatal neste sábado, 21.

"Um ex-representante de imprensa do time de futebol Shahr Jodro afirmou, nas redes sociais, que os pais de 15 jogadores deste clube e de sua academia apresentaram uma denúncia contra o clube e seus treinadores por agredirem sexualmente seus filhos", informou a agência pública de notícias IRNA.

O clube de futebol de Shahr Jodro está sediado na cidade-santuário de Mashhad, a segunda maior do Irã.

"Há duas semanas, o ministro dos Esportes, Hamid Sajadi, ordenou uma investigação sobre as denúncias de agressões contra jogadores de futebol em uma academia para adolescentes em Mashhad", acrescentou a agência.

Sajadi pediu uma "resposta firme" contra os responsáveis, completou.

