Lyon avança às oitavas da Copa da França com hat-trick de Lacazette

O Lyon se classificou para as oitavas de final da Copa da França neste sábado graças a um hat-trick de Alexander Lacazette na vitória por 3 a 0 sobre o modesto Chambery do National 3 (quinta divisão).

Lacazette encaminhou a vitória no primeiro tempo, convertendo duas assistências do brasileiro Teté (11 e 33 minutos). Já no segundo tempo, completou o hat-trick após uma grande jogada de Bradley Barcola (67).

Apesar de totalmente dominado, o Chambery teve um bom chute de Jordan Scarantino, que foi desviado pelo goleiro Anthony Lopes (36).

A partida foi dispuitada no Groupama Stadium, casa do Lyon, já que o modesto clube saboiano não tem um estádio homologado e nem encontrou uma alternativa.

Uma semana depois de ter sofrido com a ira dos 'ultras' após a derrota no mesmo estádio diante do Strasbourg (2-1), os jogadores do Lyon conseguiram um bom resultado para acalmar os ânimos.

O Lyon se torna assim a segunda equipe a se classificar para as oitavas de final, depois de o Olympique de Marselha ter conseguido alcançar o objetivo na sexta-feira, no Vélodrome, contra o Rennes (1-0).

O Paris Saint-Germain, de volta após o amistoso na Arábia Saudita contra a seleção de jogadores de Riad, visitará o norte da França na segunda-feira para enfrentar o modesto Pays de Cassel do Regional 1, equivalente à sexta divisão francesa.

