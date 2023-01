Lula destitui comandante do Exército

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, informou a imprensa local neste sábado, quase duas semanas após os ataques às sedes dos três poderes, em Brasília.

Arruda havia assumido interinamente o cargo em 30 de dezembro, dois dias antes do fim do governo de Jair Bolsonaro, e foi confirmado pelo governo Lula na primeira semana de janeiro. Ele será substituído pelo comandante militar do Sudeste, Tomás Ribeiro Paiva, segundo o canal de TV GloboNews.

