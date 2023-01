Liverpool e Chelsea ficam só no 0 a 0, resultado ruim para os dois na Premier league

Distantes na corrida por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, Liverpool e Chelsea ficaram apenas num triste empate (0-0), que não satisfaz nenhum dos dois, num jogo disputado neste sábado, abrindo a 21ª rodada da Premier League.

Se por um lado Liverpool ganha provisoriamente uma posição (é agora o 8º), superando o Brentford no saldo de gols, o Chelsea se mantém no 10º lugar, com estas três equipes empatadas com 29 pontos, a nove do G4.

A partida, porém, parecia começar em um bom ritmo com um gol de Kai Havertz para o Chelsea, após um escanteio, mas foi anulado após consulta ao VAR, por impedimento.

Este primeiro aviso não animou o Liverpool a assumir riscos. O time do norte da Inglaterra tinha Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson e Darwin Núñez no banco de reservas no início da partida, enquanto que o jovem Stefan Bajcetic, de 18 anos, era titular no meio de campo.

O Chelsea foi um pouco mais corajoso, mas ineficaz, e apesar de uma cabeçada de Benoit Badiashile na segunda trave, facilmente defendida por Alisson (32), o primeiro tempo foi digno de um jogo de times de meio da tabela.

Apesar de um pouco mais de agressividade após o intervalo, os 'Reds' se mostraram inofensivos.

Um chute de Cody Gakpo (69), outro de Núñez com pouco ângulo (76) não conseguiram despertar o estádio de Anfield tão apático quanto sua equipe.

O técnico Graham Potter, por sua vez, deu a Mykhailo Mudryk seus primeiros minutos de jogo no Chelsea a partir dos 55 minutos.

O novo astro ucraniano, que custou 100 milhões de euros, fez uma bela jogada individual e concluiu com um disparo para fora (64), antes de desperdiçar uma boa chance ao não dominar a bola, quando estava sozinho na segunda trave após um cruzamento de Hakim Ziyech 71).

Mas o 0 a 0 acabou sendo um placar lógico após a atuação das duas equipes, paralisadas pelo medo de erros individuais e nenhuma das duas parece capaz de se mostrar novamente na sua melhor forma no curto prazo.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado

Liverpool - Chelsea 0 - 0

Southampton - Aston Villa

Bournemouth - Nottingham Forest

Leicester - Brighton

West Ham - Everton

(14h30) Crystal Palace - Newcastle

- Domingo

(11h00) Manchester City - Wolverhampton

Leeds United - Brentford

(13h30) Arsenal - Manchester United

- Segunda-feira

(17h00) Fulham - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 28

2. Manchester City 42 19 13 3 3 50 20 30

3. Manchester United 39 19 12 3 4 30 22 8

4. Newcastle 38 19 10 8 1 33 11 22

5. Tottenham 33 20 10 3 7 39 31 8

6. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

7. Brighton 30 18 9 3 6 35 25 10

8. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

9. Brentford 29 19 7 8 4 32 28 4

10. Chelsea 29 20 8 5 7 22 21 1

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 23 19 6 5 8 18 27 -9

13. Nottingham Forest 20 19 5 5 9 15 34 -19

14. Leeds United 17 18 4 5 9 26 33 -7

. Leicester 17 19 5 2 12 26 33 -7

16. Wolverhampton 17 19 4 5 10 12 27 -15

17. Bournemouth 16 19 4 4 11 18 41 -23

18. West Ham 15 19 4 3 12 15 25 -10

19. Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11

20. Southampton 15 19 4 3 12 17 34 -17

