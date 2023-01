Eintracht afunda lanterna Schalke (3-0) e assume vice-liderança da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt subiu para o segundo lugar provisório da Bundesliga depois de vencer, neste sábado, o lanterna, o Schalke (3-0), aproveitando também a estrondosa goleada sofrida pelo Freiburg no fora de casa para o Wolfsburg (6-0).

O atacante colombiano Santos Borré encaminhou a vitória diante do Schalke com um gol aos 84 minutos, minutos antes do angolano Aurelio Buta fechar o triunfo nos acréscimos (90+1).

O placar foi aberto pelo sueco Jesper Lindstrom com um gol no primeiro tempo, aos 22 minutos. O resultado afunda um pouco mais o Schalke, que está em último com apenas 9 pontos em 16 jogos e a 6 pontos da zona de salvação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Eintracht, atual campeão da Liga Europa, soma 30 pontos e é segundo colocado. Está empatado em pontos com o Union Berlin, que derrotou o Hoffenheim por 3 a 1 (12º) e o Freiburg (4º), que deixou o pódio provisório depois de ter sido goleado em sua visita ao Wolfsburg (6º).

Estas três equipes estão a 5 pontos do líder Bayern de Munique, que empatou nesta sexta-feira (1-1) na visita ao RB Leipzig (5º com 29 pontos) na retomada da Bundesliga após a interrupção para a Copa do Mundo e a tradicional pausa de inverno.

Patrick Wimmer (1), Jonas Wind (27, 37), Yannick Gerhardt (56), Ridle Baku (81), Gian-Luca Waldschmidt (90+5 pênalti) foram os autores dos gols do Wolfsburg, que com esse resultado se aproximou das posições que classificam para a próxima Liga dos Campeões.

Na luta pela permanência, o Bochum (14º) conseguiu uma importante vitória (3-1) sobre o Hertha Berlim (17º) enquanto Stuttgart (16º) e Mainz (10º) empataram em 1 a 1.

No domingo há os jogos dos dois Borussias, Dortmund (7º) e Mönchengladbach (8º), que receberão respetivamente o Augsburg (15º) e o Bayer Leverkusen (11º).

--- Jogos da 16ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Bayern de Munique 1 - 1

- Sábado:

FC Union Berlin - Hoffenheim 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 3 - 0

Wolfsburg - Freiburg 6 - 0

Bochum - Hertha Berlim 3 - 1

Stuttgart - Maguncia 1 - 1

Colonia - Werder Bremen

- Domingo:

(11h30) Borussia Dortmund - Augsburg

(13h30) B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 35 16 10 5 1 50 14 36

2. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 35 24 11

3. FC Union Berlin 30 16 9 3 4 27 21 6

4. Freiburg 30 16 9 3 4 25 23 2

5. RB Leipzig 29 16 8 5 3 31 22 9

6. Wolfsburg 26 16 7 5 4 30 20 10

7. Borussia Dortmund 25 15 8 1 6 25 21 4

8. B. Mönchengladbach 22 15 6 4 5 28 24 4

9. Werder Bremen 21 15 6 3 6 25 27 -2

10. Mainz 20 16 5 5 6 20 25 -5

11. Bayer Leverkusen 18 15 5 3 7 25 26 -1

12. Hoffenheim 18 16 5 3 8 23 25 -2

13. Colonia 17 15 4 5 6 21 29 -8

14. Bochom 16 16 5 1 10 17 37 -20

15. Augsburg 15 15 4 3 8 18 26 -8

16. Stuttgart 15 16 3 6 7 19 28 -9

17. Hertha Berlim 14 16 3 5 8 20 25 -5

18. Schalke 9 16 2 3 11 13 35 -22

./bds/mcd//dam/aam

Tags